जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस का नया दांव, 'टैलेंट हंट' के जरिए चुनेगी प्रवक्ता, झारखंड में लॉन्च किया पोस्टर

घटते जनाधार से चिंतित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टी की विचारधारा को प्रभावशाली ढंग से जनता तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब कांग्रेस प्रवक्ताओं का चयन 'नेशनल मीडिया टैलेंट हंट प्रोग्राम' के माध्यम से किया जाएगा.

इसकी शुरुआत पूरे देश में हो रही है, और झारखंड में भी यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. रांची में इस 'मीडिया टैलेंट हंट' से जुड़े पोस्टर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने लॉन्च किया. उन्होंने बताया कि एआईसीसी (AICC) द्वारा चलाए जा रहे इस टैलेंट हंट के ज़रिए झारखंड में प्रदेश स्तरीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी.

संगठन सृजन के तहत चल रहे इस कार्यक्रम के लिए पूरे झारखंड को सात ज़ोन में बांटा गया है, जिसमें पलामू, कोल्हान, देवघर-दुमका-जामताड़ा, साहेबगंज-गोड्डा-पाकुड़, रामगढ़-चतरा-कोडरमा-हजारीबाग, बोकारो-धनबाद-गिरिडीह और दक्षिणी छोटा नागपुर के जिले शामिल हैं.

झारखंड को 7 जोन में बांटा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि एआईसीसी ने झारखंड को 7 जोन में बांटकर प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है. चयन में वैचारिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक समझ, भाषा कौशल, इतिहास का ज्ञान और मीडिया में सहज उपस्थिति को प्राथमिकता दी जाएगी.

टैलेंट हंट के लिए पूर्वी भारत (ओडिशा, बिहार, झारखंड, बंगाल) के प्रभारी और एआईसीसी के प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने कहा कि यह कार्यक्रम ऐसी प्रतिभाओं की खोज करेगा जो देश के संविधान, प्रस्तावना, संस्कृति और राजनीति की समझ रखते हों.

उन्होंने ज़ोर दिया कि इस कार्यक्रम को संगठन में आने का माध्यम कोई नेता न होकर प्रतिभाशाली लोगों से सीधा संवाद बनाया गया है. यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी, जिसमें एनजीओ, सिविल सोसाइटी और मीडिया जगत से जुड़े लोग भी शामिल होंगे.

मीडिया सेल के चेयरमैन सतीश पॉल मुन्जिनी ने विश्वास जताया कि टैलेंट हंट से चयनित उम्मीदवार पार्टी के संदेश को अलग-अलग प्लेटफॉर्म से जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे दल को निश्चित रूप से फायदा होगा.

