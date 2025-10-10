scorecardresearch
 

Feedback

झारखंड: CBI ने RPF जवान को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार, अधिकारियों की भूमिका पर जांच तेज

झारखंड के चाईबासा में सीबीआई ने चक्रधरपुर रेल मंडल के आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार को राउरकेला में 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपी एक महिला व्यापारी से पैसे वसूल रहा था. सीबीआई ने उससे केमिकल लगे रुपये और दो मोबाइल जब्त किए हैं. अफसरों की संलिप्तता की जांच जारी है.

Advertisement
X
आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार. (Photo: Jai Kumar Tanti/ITG)
आरपीएफ जवान मोहम्मद असरार. (Photo: Jai Kumar Tanti/ITG)

झारखंड के चाईबासा में शुक्रवार सुबह सीबीआई की टीम ने चक्रधरपुर रेल मंडल के बंडामुंडा आरपीएफ थाना में तैनात जवान मोहम्मद असरार को राउरकेला के बिसरा चौक के पास 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोप है कि असरार एक महिला व्यापारी से पैसों की वसूली कर रहा था. गिरफ्तारी की यह कार्रवाई सुबह करीब 9:30 बजे बिरसा चौक स्थित एथलेटिक स्टेडियम के सामने की गई, जहां सीबीआई टीम ने सटीक सूचना पर जाल बिछाया था.

गवाहों के मुताबिक, कार्रवाई इतनी सटीक और तेज थी कि लोगों को पहले लगा मानो कोई फिल्मी सीन चल रहा हो. सीबीआई ने मौके से 15 हजार रुपये, दो मोबाइल फोन और सबूत के रूप में रासायनिक पाउडर लगे नोट बरामद किए. गिरफ्तार जवान असरार ने सीबीआई के सामने कबूल किया कि वह बंडामुंडा आरपीएफ थाना में तैनात एक अधिकारी के कहने पर व्यापारी से पैसे वसूलने गया था.

यह भी पढ़ें: झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों का IED धमाका, कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल

सम्बंधित ख़बरें

झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री ने कफ सिरप के सैंपल किए कलेक्ट 
(Photo: AI-generated)
झारखंड के चतरा में बिहार के इंजीनियर की संदिग्ध मौत, दवा की ओवरडोज का शक 
Government Jobs in Jharkhand: A 10-Year Wait, When Will Relief Come?
झारखंड में नौकरी पाना भगवान मिलने जैसा! 10 साल से अटकी भर्तियां, देखें  
Online money-based gaming
ऑनलाइन जुए में डुबो दिए 50 लाख, गुवा डाकघर का पूर्व उप डाकपाल गिरफ्तार, उड़ा दी जनता की जमा पूंजी  
newborn baby sale illegal adoption racket
झारखंड: एक लाख रुपये में दो नवजात बच्चों का सौदा, खुलासा होने पर तीन स्वास्थ्यकर्मी बर्खास्त 

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई टीम असरार को राउरकेला कार्यालय ले गई और बाद में उसे भुवनेश्वर मुख्यालय भेज दिया. इसके बाद सीबीआई टीम ने बंडामुंडा आरपीएफ थाना और जवान के बैरक की तलाशी ली, जिसमें कई स्क्रैप और कोयला कारोबारियों के संपर्क नंबर और कॉल रिकॉर्ड मिले. जांच एजेंसी को संदेह है कि असरार लंबे समय से अवैध स्क्रैप वसूली और कोयला कारोबार से जुड़ा हुआ था.

Advertisement

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, असरार बंडामुंडा क्षेत्र में गरीबों से भी अवैध वसूली करता था, यहां तक कि घर की मरम्मत कराने पर भी लोगों से हजारों रुपये मांगता था. इस बीच आरपीएफ इंस्पेक्टर अरुण कुमार टोकास के अचानक छुट्टी पर जाने से संदेह और गहराया है. स्थानीय लोगों ने टोकास पर भी कार्रवाई की मांग की है.

गौरतलब है कि पिछले पांच महीनों में चक्रधरपुर रेल मंडल में सीबीआई ने दो अन्य आरपीएफ जवानों और एक रेल कर्मी को रिश्वतखोरी के मामलों में गिरफ्तार किया था. यह गिरफ्तारी रेल मंडल में जारी भ्रष्टाचार के गहरे नेटवर्क की ओर इशारा करती है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- जय कुमार तांती.
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement