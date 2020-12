महबूबा मुफ्ती का ट्वीट- 15 दिन में आज तीसरी बार हिरासत में लिया, टू मच डेमोक्रेसी...

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बताया है कि उन्हें एक बार फिर हिरासत में रखा गया है. महबूबा मुफ्ती ने बताया कि पिछले 15 दिन में ये तीसरी बार है जब उनके साथ ऐसा किया गया है.

बुधवार सुबह महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं जिनमें गेट पर ताला लगा हुआ है.

महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा, ''गैर-कानूनी तरीके से पिछले पंद्रह दिन में आज तीसरी बार हिरासत में रखा गया है. वास्तव में ये है लोकतंत्र. अगर सुरक्षा की दृष्टि से मुझे बाहर जाने से रोका जा रहा है तो फिर बीजेपी के मंत्रियों को कश्मीर में खुलेआम प्रचार की अनुमति क्यों दी गई, जबकि मुझसे डीडीसी चुनाव होने तक इंतजार करने के लिए कहा गया है.''

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य में पहला चुनाव जिला विकास परिषद का हो रहा है. इस चुनाव में सर्दी के बावजूद लोगों में वोटिंग को लेकर जोश दिखाई पड़ रहा है. भारतीय जनता पार्टी के विरोध में तमाम क्षेत्रीय दल एक हो गए हैं.

Illegally detained today for the third time in less than a fortnight. Too much democracy indeed. If my movements are curbed due to ‘security concerns’ then why are BJP ministers allowed to campaign freely in Kashmir while Ive been asked to wait until culmination of DDC elections? pic.twitter.com/H3v0ixISrL