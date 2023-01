J-K: सोनमर्ग में आया बर्फीला तूफान, एक वर्कर का शव मिला, रेस्क्यू जारी

जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच आ गया है. अभी तक एक वर्कर का शव बरामद हो गया है, रेस्क्यू टीम द्वारा और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है. मौके पर पुलिस, SDRF, सेना, MEIL की टीम तैनात है. मेडिकल की टीम भी रवाना हो चुकी है. प्रयास है कि जितने भी लोग फंसे हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए.

जानकारी मिली है कि ये एवलांच नील ग्रथ के पास आया है जहां पर Megha Engineering & Infrastructure Limited (MEIL) का काम चल रहा है. इस कंपनी की टीम जोजिला टनल पर काम कर रही थी, लेकिन तभी इस एवलांच ने सबकुछ अस्त-व्यस्त कर दिया. एक वर्कर ने अपनी जान गंवा दी है. उसका शव भी बरामद हो गया है. बताया जा रहा है कि एक और मजदूर बर्फ के नीचे दबा हुआ है. उसे जल्द बाहर निकालने की कोशिश जारी है. अभी के लिए सारा फोकस फंसे लोगों की जान बचाने पर है. बर्फ हटाने के बाद ही अधिकारियों द्वारा कोई बयान जारी किया जाएगा.

#WATCH | Jammu and Kashmir: A snow avalanche occurred near Baltal, Zojila in Sonamarg area of Ganderbal district. No loss has been reported. pic.twitter.com/BdGLhOEOhz