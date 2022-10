फूट-फूटकर रोने लगी DG लोहिया की मां, पूछा-मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था?

एक मां के लिए जीते-जी उसके बेटे की मौत होना, दुखों के पहाड़ टूटने जैसा होता है. ऐसा ही हाल परमेश्वरी लोहिया का रहा, जब उन्होंने अपने बेटे हेमंत कुमार लोहिया के शव को देखा. बेटे के अंतिम संस्कार में पहुंची परमेश्वरी लोहिया की आंसूओं से भरी आंखों में एक ही सवाल था कि उनके बेटे का कसूर क्या है? फूट-फूटकर रो रही परमेश्वरी लोहिया ने जब वहां मौजूद मीडिया को देखा तो डबडबाई आंखों से पूछ ही लिया- मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था?

डीजी हेमंत कुमार का शव मंगलवार देर रात उनके एक दोस्त के घर पर मिला था. 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी लोहिया की हत्या गला रेत कर की गई थी. उनके शरीर पर चोट और जलने के निशान भी मिले. उनका नौकर मौके से फरार हो गया था, हालांकि पुलिस ने उसे कुछ घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया.

जम्मू में हुआ लोहिया का अंतिम संस्कार

जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी (जेल) हेमंत कुमार लोहिया का अंतिम संस्कार बुधवार को जम्मू में हुआ. उस वक्त उनका परिवार वहां मौजूद रहा, हेमंत कुमार लोहिया की मां परमेश्वरी लोहिया जब वहां पहुंची तो मीडिया को देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया. फूट-फूटकर रो रही उनकी मां का सभी से एक ही सवाल था कि 'उनके बेटे की गलती क्या थी? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, ईमानदारी से अपना काम किया. सरकारी पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं किया.'

#WATCH | Parmeshwari Lohia, the mother of HK Lohia breaks down in front of the media, asks "What was his fault?" pic.twitter.com/mq5boqeJAM