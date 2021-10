कुल्लू जिले के मलाणा गांव में भीषण आग, 15 घर जलकर राख, पीएम मोदी ने जताया दुख

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मलाणा गांव में भीषण आग लग गई. इस घटना में करीब 12 से 15 घर जलकर राख हो गए. इसमें एक शख्स के घायल होने की भी सूचना है.

मंगलवार देर रात करीब एक बजे धाराबेहड़ में एक मकान में आग लगी थी. थोड़ी देर में आग की लपटों ने कई और घरों को अपने चपेट में ले लिया. हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है.

Malan village (Dharawhed), Kullu | A fire which broke out at about 3:30 this morning is under control; 12 to 15 houses fully burned & 1 injured. Relief items to be distributed to the affected families: Himachal Pradesh-State Emergency Operation Centre pic.twitter.com/115YmHBme5