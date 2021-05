टिकरी बॉर्डर मामला: महिला आयोग हुआ सख्त, योगेंद्र यादव को भेजा जाएगा नोटिस

कृषि कानूनों के खिलाफ कई महीनों से जारी किसानों के आंदोलन से बीते दिनों एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. यहां टिकरी बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल से हिस्सा लेने आई एक युवती का बलात्कार किए जाने का आरोप है, जिसके बाद उसकी कोरोना के कारण मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. लेकिन अब इसी केस में राष्ट्रीय महिला आयोग की एंट्री हुई है, आयोग ने किसान नेता योगेंद्र यादव को नोटिस भेजा है.



राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने मंगलवार को इस बारे में ट्वीट किया है. रेखा शर्मा ने लिखा है कि टिकरी बॉर्डर वाले मामले में योगेंद्र यादव को नोटिस भेजा जा रहा है. जिन्होंने खुद माना था कि उस युवती ने उन्हें उत्पीड़न के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया था.

Sending a notice to @_YogendraYadav who himself is saying that the girl who was allegedly raped at #TikriBorder gave him hint about sexual assault and he didn't report to police.