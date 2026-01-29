scorecardresearch
 
पति,सास को बेहोश कर गहने व नगदी लेकर होने वाली थी फरार, फिर...

झज्जर के सूहरा गांव में शादी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. शादी के चार दिन बाद दुल्हन ने ससुराल वालों को नशा खिलाकर बेहोश किया और गहने लेकर भागने लगी. ग्रामीणों ने दुल्हन, उसकी मां और भाई को पकड़ लिया. सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और पुलिस जांच कर रही है.

ग्रामीणों ने लुटेरी दुल्हन को पकड़ा (Photo: Representational)
हरियाणा के झज्जर जिले के सूहरा गांव में शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. शादी के महज चार दिन बाद ही दुल्हन ने ससुराल वालों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और गहने व नकदी लेकर फरार होने की कोशिश की. हालांकि ग्रामीणों की सतर्कता के चलते दुल्हन अपने मायके वालों के साथ मौके पर ही पकड़ ली गई. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दुल्हन को गहने लेकर भागते हुए देखा जा सकता है.

जानकारी के अनुसार सूहरा गांव निवासी हरकेश की शादी चार दिन पहले पंजाब की रहने वाली युवती पलविंदर से कराई गई थी. यह शादी झज्जर की एक महिला बिचौलिए के माध्यम से करवाई गई थी, जिसके लिए करीब डेढ़ लाख रुपये का लेनदेन हुआ था. आरोप है कि शादी के बाद से ही दुल्हन और उसके मायके वालों ने ठगी की योजना बना रखी थी.

शादी के नाम पर ठगी का खुलासा

बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन दुल्हन ने पति हरकेश, सास और अन्य परिजनों को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया. जब सभी परिजन अचेत अवस्था में पड़े थे, उसी दौरान दुल्हन घर से गहने और नकदी समेटकर बाहर निकलने लगी. इसी बीच पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने घर के बाहर गतिविधि पर नजर रखी.

पड़ोसियों ने देखा कि एक इको गाड़ी पहले से ही घर के पास खड़ी थी, जिसमें दुल्हन की मां और भाई मौजूद थे. दुल्हन उसी गाड़ी से फरार होने वाली थी. ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दुल्हन, उसकी मां और भाई को मौके पर ही पकड़ लिया. हालांकि दुल्हन का मामा मोहन सिंह मौके से फरार होने में सफल रहा.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पुलिस ने आरोपियों को निशानदेही के लिए गांव भी लेकर पहुंचाया. जांच में यह भी सामने आया है कि जिस युवती से हरकेश का विवाह कराया गया था, वह पहले से शादीशुदा थी और उसके पति की मौत हो चुकी थी. इसके बाद उसने अपने परिजनों के साथ मिलकर शादी के नाम पर ठगी की योजना बनाई थी.

लुटेरी दुल्हन के साथ मां, भाई गिरफ्तार 

फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन, उसकी मां और भाई दीपक हैं. इस पूरे मामले में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाली महिला अभी फरार बताई जा रही है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस अधिकारियों ने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार किया है, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपियों ने पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है.
 

