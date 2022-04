जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर गोली चलाने वाले गोपाल का एक और Video viral, बच्चों को गन दिखाकर डराया

दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी के सामने फायरिंग करने वाला गोपाल फिर चर्चा में है. कथित तौर उसके अकाउंट से हाल ही में दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ये वीडियो _rambhaktgopal_ नाम की यूजर आईडी से पोस्ट किए गए थे. हालांकि, विवाद बढ़ा तो डिलीट कर दिए गए. एक वीडियो के कैप्शन में लिखा है- 'गौ तस्कर को ले जाते हुए'. हालांकि, Aajtak.in किसी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

वायरल वीडियो में कुछ लोग हाथ में पिस्टल लिए हैं. जबकि एक व्यक्ति के हाथ में डंडा है. ये लोग एक शख्स को घसीटते हुए लाते हैं और कार में डालते देखे जा रहे हैं. कार का नंबर हरियाणा का है. अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि वायरल वीडियो में गोपाल है या नहीं. इसी वीडियो में उसने पकड़े गए शख्स के लिए गो तस्कर लिखा है.

In another video uploaded by Rambhakt Gopal on his instagram, gun is being pointed at people. On the video it's written– Gau Raksha Dal, Mewat road, Haryana.



Insta link: https://t.co/2AYOfDhB2m pic.twitter.com/KjqaqA8j6U