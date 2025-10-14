scorecardresearch
 

गुरुग्राम में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद घर की छत गिरी, दो बच्चे समेत चार की हालत गंभीर

गुरुग्राम के जवाहरलाल कॉलोनी में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद घर की छत गिर गई, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल लोगों में दो बच्चे भी शामिल हैं. सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और दिल्ली रेफर किया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

सभी को दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया.(File Photo: ITG)
गुरुग्राम के जवाहरलाल कॉलोनी में सोमवार रात एक घर में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद छत गिरने की घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें दो नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं. पुलिस ने मंगलवार को बताया कि हादसे में घायल लोगों की पहचान पारुल, उनकी 2 साल की बेटी नेहा, अनीता (28) और उनके 2 साल के बेटे दावांग के रूप में हुई है.

जानकारी के अनुसार, यह सभी किराए पर रहने वाले थे और अलग-अलग कमरे में रहते थे. घटना के समय पारुल अपने कमरे में खाना बना रही थी, जबकि अनीता और दोनों बच्चे दूसरे कमरे में थे. अचानक गैस सिलेंडर फटने से दोनों कमरे उड़ गए और घर की छत गिर गई. इससे चारों लोग मलबे में दब गए.

घटना की सूचना पाकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी को मलबे से बाहर निकाला. तुरंत उन्हें बीके हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को दिल्ली के अस्पताल में रेफर किया गया. वर्तमान में चारों का स्वास्थ्य गंभीर बताया जा रहा है और उनका इलाज चल रहा है.

फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल ने कहा कि मामले की जांच जारी है. शुरुआती जांच में पता चला है कि यह हादसा सिलेंडर के तकनीकी खराबी या गलत इस्तेमाल के कारण हुआ हो सकता है. पुलिस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. स्थानीय लोग घटना को लेकर चिंतित हैं और सुरक्षा उपायों की अपील कर रहे हैं.

