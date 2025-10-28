ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, उछलकर बस के आगे गिरी स्कूल जा रही 6 साल की मासूम, कुचलकर मौत

हरियाणा में गुरुग्राम पटौदी के धनोकरी गांव में छह साल की मासूम की स्कूल बस से कुचलकर मौत हो गई. शुरुआती जानकारी में सामने आया की UKG में पढ़ने वाली मासूम बच्ची सड़क किनारे बस का इंतजार कर रही, तभी बच्ची को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जिससे वह सड़क के बीच मे जा गिरी इसी दौरान वहां से गुजर रही बस यशिका को कुचलते हुए निकल गयी. उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. सूचना मिलते ही बिलासपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.मामले की तफ्तीश जारी है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान छह वर्षीय याशिका के रूप में हुई है. वह रेवाड़ी के कापड़ीवास स्थित विराट इंटरनेशनल स्कूल की यूकेजी कक्षा की छात्रा थी. याशिका अपने तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी. उसकी छोटी बहन भी उसी स्कूल की नर्सरी में पढ़ती है. पिता रवि कुमार ने पुलिस को बताया कि वह निजी कंपनी में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह करीब सात बजे याशिका यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल बस का इंतजार कर रही थी. तभी तेज रफ्तार से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी.

टक्कर लगते ही वह उछलकर सड़क पर गिर गई और सामने से आ रही बस के नीचे कुचल गई. इससे वह बुरी तरह घायल हो गई. घटना के बाद पिता उसे तुरंत गोद में उठाकर नजदीकी निजी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची का एक साइड का हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया था.

मां निशा ने बताया कि याशिका हर दिन बड़ी खुशी से स्कूल जाती थी. आज सुबह भी वह मुस्कुराते हुए तैयार हुई और यूनिफॉर्म पहनकर बोली मम्मी, आज टीचर से कॉपी में स्टार लेकर आऊंगी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सब कुछ खत्म हो गया. परिवार में मातम का माहौल है. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है. पिता की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक और बस चालक दोनों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं के तहत बिलासपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

