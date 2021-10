सहनशीलता की सीमा होती है, धैर्य की परीक्षा मत लो, केंद्र सरकार पर गरजे किसाने नेता चढ़ूनी

सिंघु बॉर्डर पर किसान आंदोलन में दलित युवक की हत्या को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है. इसी बीच भारतीय किसान संघ (हरियाणा) प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी केंद्र सरकार को धमकी देते नजर आए. रोहतक में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो.

गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, 'सरकार सोच रही है कि हम डरकर धरने पर बैठे हैं. हम सहन कर रहे हैं. लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, हालांकि मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए. सरकार के पास इस मुद्दे को सुलझाने का समय है.

