scorecardresearch
 

Feedback

सूरत में कपड़ा मिल में लगी भीषण आग, चार घंटे बाद काबू, लाखों का नुकसान

सूरत जिले के कड़ोदरा पलसाना क्षेत्र में जोलवा पटिया के पास स्थित राघव फैशन कपड़ा मिल में गुरुवार देर शाम भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि दूर तक धुएं का गुबार देखा गया. दमकल की 14 गाड़ियों ने चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए.

Advertisement
X
कपड़ा मिल में लगी भीषण आग (Photo: Screengrab)
कपड़ा मिल में लगी भीषण आग (Photo: Screengrab)

सूरत जिले के कड़ोदरा पलसाना इलाके के जोलवा गांव स्थित राघव फैशन कपड़ा मिल में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि दूर से ही लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था. मिल में काम कर रहे मजदूरों में अफरातफरी मच गई, लेकिन समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत मिल की सेंटर मशीन से हुई थी. शुरुआती जांच में शॉर्ट-सर्किट या तकनीकी खराबी को कारण बताया जा रहा है. देखते ही देखते आग ने पूरे मिल परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और कच्चा व तैयार माल जलकर खाक हो गया.

कपड़ा मिल में लगी भीषण आग

सम्बंधित ख़बरें

Mahakumbh
महाकुंभ मेला में फिर आग लगी, मौके पर पहुंची फायर बाइक की टीम 
केमिकल यूनिट में लगी आग के बाद मौके पर जुटी भीड़.
तीन मंजिला मकान में चल रही केमिकल यूनिट में आग लगी, एक शख्स जिंदा जला  
Delhi Dwarka Flat fire
फ्लैट में आग लगी थी, चाबी मिली नहीं तो दादी चौथी मंजिल से कूदी, मौत, पोती गंभीर रूप से घायल 
अस्पताल में लगी आग को बुझा लिया गया है. (फोटो- ANI)
दिल्ली: जनकपुरी इलाके में अस्पताल में आग लगी, 20 नवजात बच्चों को सुरक्षित निकाला 
Kanpur Fire encroachment
झोपड़ी को तोड़ा, आग लगी और जिंदा जल गई मां-बेटी! 

सूचना मिलते ही बारडोली फायर ऑफिसर पीवी गढ़वी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. सूरत के बारडोली, कडोदरा, पीईपीएल और सचिन होजीवाला फायर स्टेशनों से कुल 12 से 14 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं. लगातार पानी के टैंकरों की आवाजाही के बीच लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया.

आग लगने से लाखों का नुकसान

इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट-सर्किट की आशंका जताई गई है. इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जरूरत को उजागर किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement