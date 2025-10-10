सूरत में कपड़ा मिल में लगी भीषण आग, चार घंटे बाद काबू, लाखों का नुकसान

सूरत जिले के कड़ोदरा पलसाना इलाके के जोलवा गांव स्थित राघव फैशन कपड़ा मिल में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि दूर से ही लपटें और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था. मिल में काम कर रहे मजदूरों में अफरातफरी मच गई, लेकिन समय रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत मिल की सेंटर मशीन से हुई थी. शुरुआती जांच में शॉर्ट-सर्किट या तकनीकी खराबी को कारण बताया जा रहा है. देखते ही देखते आग ने पूरे मिल परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और कच्चा व तैयार माल जलकर खाक हो गया.

कपड़ा मिल में लगी भीषण आग

सूचना मिलते ही बारडोली फायर ऑफिसर पीवी गढ़वी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं. सूरत के बारडोली, कडोदरा, पीईपीएल और सचिन होजीवाला फायर स्टेशनों से कुल 12 से 14 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं. लगातार पानी के टैंकरों की आवाजाही के बीच लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया गया.

आग लगने से लाखों का नुकसान

इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन ने आग के कारणों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट-सर्किट की आशंका जताई गई है. इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में अग्निशमन सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जरूरत को उजागर किया है.

