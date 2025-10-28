स्टंटबाजी के चक्कर में समंदर के Beach में फंसी मर्सिडीज, क्रेन से निकाली गई बाहर- VIDEO

गुजरात के सूरत शहर में समंदर किनारे स्टंटबाजी के चक्कर में कई कारें और अन्य वाहन समंदर के पानी में फंसते रहे हैं. बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. इन मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहता है. इसी का नतीजा है कि सूरत शहर के डुमस बीच पर एक बार फिर मर्सिडीज़ कार समंदर के पानी में फंस गई. जिसे क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया. समंदर के पानी में फंसी मर्सिडीज कार को क्रेन के सहारे बाहर निकालते हुए वीडियो भी सामने आया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो सूरत के अरब सागर के डुमस बीच का है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लाल रंग की मर्सिडीज कार यहां समंदर के पानी में फंसी हुई है. समंदर के पानी में फंसी मर्सिडीज कार को बाहर निकालने के लिए कार के मालिकों द्वारा एक क्रेन को बुलाया गया था. क्रेन द्वारा कार को रस्सी से बांधकर कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला गया.

यह भी पढ़ें: सूरत: समंदर किनारे स्टंटबाजी पड़ी भारी, दलदल में फंसी मर्सिडीज, वीडियो वायरल

इससे पहले भी बीच पर फंस चुकी हैं कई कारें

अनुमान लगाया जा रहा है कि GJ.05.JH-5155 नंबर वाली यह लाल रंग की मर्सिडीज कार समंदर किनारे स्टंट बाजी के चक्कर में पानी में फंस गई होगी. क्योंकि जिस जगह तक समंदर का पानी आता जाता है, वहां तक वाहन लाना और ले जाना प्रतिबंधित है. ऐसे में यदि इस मर्सिडीज कार का मालिक समंदर के किनारे तक अपनी मर्सिडीज कार को ले गया है तो यह स्टंटबाजी का मामला है.

Advertisement

समंदर किनारे पानी में फंसी इस मर्सिडीज कार को पानी से बाहर निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा था. सूरत के इस बीच से पहले भी कई कारों और अन्य वाहनों के समंदर के पानी में फंसने के वीडियो वायरल होते रहे हैं. मर्सिडीज कार का वायरल वीडियो मंगलवार की सुबह का बताया जा रहा है.

---- समाप्त ----