scorecardresearch
 

Feedback

स्टंटबाजी के चक्कर में समंदर के Beach में फंसी मर्सिडीज, क्रेन से निकाली गई बाहर- VIDEO

गुजरात के सूरत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है एक कार डुमस बीच में फंस गई और उसे निकालने के लिए क्रेन बुलानी पड़ गई.

Advertisement
X
स्टंटबाजी के चक्कर में बीच में फंसी मर्सिडीज. (Photo: Sanjay Singh Rathod/ITG)
स्टंटबाजी के चक्कर में बीच में फंसी मर्सिडीज. (Photo: Sanjay Singh Rathod/ITG)

गुजरात के सूरत शहर में समंदर किनारे स्टंटबाजी के चक्कर में कई कारें और अन्य वाहन समंदर के पानी में फंसते रहे हैं. बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. इन मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहता है. इसी का नतीजा है कि सूरत शहर के डुमस बीच पर एक बार फिर मर्सिडीज़ कार समंदर के पानी में फंस गई. जिसे क्रेन के जरिए बाहर निकाला गया. समंदर के पानी में फंसी मर्सिडीज कार को क्रेन के सहारे बाहर निकालते हुए वीडियो भी सामने आया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो सूरत के अरब सागर के डुमस बीच का है. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लाल रंग की मर्सिडीज कार यहां समंदर के पानी में फंसी हुई है. समंदर के पानी में फंसी मर्सिडीज कार को बाहर निकालने के लिए कार के मालिकों द्वारा एक क्रेन को बुलाया गया था. क्रेन द्वारा कार को रस्सी से बांधकर कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला गया.

यह भी पढ़ें: सूरत: समंदर किनारे स्टंटबाजी पड़ी भारी, दलदल में फंसी मर्सिडीज, वीडियो वायरल

सम्बंधित ख़बरें

Car stunt
तेज रफ्तार कार से आधा बाहर निकलकर स्टंटबाजी, वीडियो सामने आया तो लगा तगड़ा चालान 
कार से स्टंट का वीडियो वायरल. (Screengrab)
जयपुर में कार से की स्टंटबाजी, चार युवकों को मारी टक्कर… घटना का खौफनाक VIDEO वायरल 
Surat Mercedes
स्टंटबाजी पड़ी भारी, दलदल में फंसी मर्सिडीज 
तेहरान में बंधक बना लिया गया गुजराती परिवार.(Photo:Screengrab)
'डंकी रूट' से ऑस्ट्रेलिया जा रही फैमिली तेहरान में बनी बंधक, फिर... 
Heavy rain causes damage to mango and paddy crops in south Gujarat
अहमदाबाद में बड़े धूमधाम से मना छठ पूजा, देखें गुजरात आजतक 

इससे पहले भी बीच पर फंस चुकी हैं कई कारें

अनुमान लगाया जा रहा है कि GJ.05.JH-5155 नंबर वाली यह लाल रंग की मर्सिडीज कार समंदर किनारे स्टंट बाजी के चक्कर में पानी में फंस गई होगी. क्योंकि जिस जगह तक समंदर का पानी आता जाता है, वहां तक वाहन लाना और ले जाना प्रतिबंधित है. ऐसे में यदि इस मर्सिडीज कार का मालिक समंदर के किनारे तक अपनी मर्सिडीज कार को ले गया है तो यह स्टंटबाजी का मामला है.

Advertisement

समंदर किनारे पानी में फंसी इस मर्सिडीज कार को पानी से बाहर निकालने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा था. सूरत के इस बीच से पहले भी कई कारों और अन्य वाहनों के समंदर के पानी में फंसने के वीडियो वायरल होते रहे हैं. मर्सिडीज कार का वायरल वीडियो मंगलवार की सुबह का बताया जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement