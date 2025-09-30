डेढ़ साल के बच्चे का अपहरण और 12 घंटे में रेस्क्यू, नि:संतान पति- पत्नी निकले किडनैपर

गुजरात के सूरत से डेढ़ साल के बच्चे के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के कड़ोदरा जीआईडीसी इलाके से एक निसंतान दंपति द्वारा डेढ़ साल के बच्चे का अपहरण किया गया था यह बात जब पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई थी.अपहृत बच्चे की तलाश के लिए सूरत रूरल पुलिस ने दस टीम का गठन किया था जिसमें पुलिस को सफलता मिली भी.

12 घंटे के भीतर पुलिस ने डेढ़ साल के बच्चे को सूरत के बारडोली रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया और बच्चे का अपहरण करने के आरोप में एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के वैवाहिक जीवन में उनकी कोई संतान नहीं थी और उसी की चाहत में उन्होंने ये भयानक कृत्य कर डाला.

तस्वीर बारडोली रेलवे स्टेशन की है जहां रात के अंधेरे में पुलिस के हाथ में एक आप बच्चा देख रहे हैं जिसकी उम्र महज डेढ़ साल है. बच्चे का सूरत के कडोदरा जीआईडीसी इलाके से अपहरण किया गया था.

पुलिस ने बारडोली रेलवे स्टेशन से न सिर्फ इस बच्चे को बरामद किया है बल्कि इस बच्चे का अपहरण करने वाले शर्मा दंपति, प्रदीप राम शर्माऔर उनकी पत्नी रीता शर्मा को भी गिरफ्तार किया है. शर्मा दंपति सूरत के कडोदरा जीआईडीसी पुलिस थाना इलाके से बच्चे का अपहरण करके ट्रेन के जरिए बारडोली रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश जाने की तैयारी में थे. मगर उससे पहले वे पुलिस की गिरफ्त में आ गए. बारडोली रेलवे स्टेशन से पुलिस दंपति को बच्चा सहित लेकर थाने पहुंची. बच्चे को गोद में लेते हुए उसकी मां रोने लगी और पुलिस स्टेशन में एक भावुकता का माहौल बन गया.

सूरत ग्रामीण पुलिस के एसपी राजेश गढ़िया ने बताया कि परसों शाम को डेढ़ साल के छोटे से बच्चे का अपहरण हुआ था. उनके माता-पिता रात को पुलिस थाने में रोते हुए आए थे और पूरी घटना पुलिस इंस्पेक्टर के सामने रखी. इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अपहरण का मामला दर्ज किया गया और पुलिस की कई टीमों को एक्टिव किया गया.पूरी रात जागकर टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के तहत कार्यवाही करते हुए बच्चे और किडनैपर्स को ढूंढ लिया.

पति-पत्नी 15 साल से सूरत कड़ोदरा जीआईडीसी इलाके की एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते हैं औरप उनको कोई बच्चा नहीं था. इसलिए उन्होंने बच्चा चोरी की योजना बनाई.



