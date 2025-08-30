गुजरात के कई जिलों में मूसलाधार बारिश... साबरकांठा में सोसाइटी के बाहर खड़ी कारें डूबीं- Video

गुजरात के साबरकांठा जिले के कई हिस्सों में शनिवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई. जिससे सड़कें जलमग्न हो गईं. बारिश के चलते लोगों का सामान्य जीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया. आलम यह है कि हिम्मतनगर में बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया. वहीं बारिश के चलते यहां स्थित पुष्पकुंज सोसाइटी में डेढ़ करोड़ से ज़्यादा वाहन पानी में डूब गए. हालांकि, स्थानीय लोगों की तरफ से नगरपालिका को सूचित किया गया. लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष है.

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पालिका की तरफ से लंबे समय से पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है. जिसके चलते शनिवार को सुबह दो इंच बारिश के पानी से पूरा इलाका डूब गया. पानी भरने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी नुकसान हुआ है. लोगों द्वारा बार-बार नगरपालिका सहित प्रशासन को इस बारे में सूचित किया गया. लेकिन अभी तक उनकी मदद नहीं की गई.

आसपास ऊंचाई होने के कारण नहीं निकल पाता है पानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास का क्षेत्र ऊंचा होने के कारण पानी नहीं निकल पाता है. जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. यदि आने वाले समय में भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो निश्चित है कि स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.

भारी बारिश के चलते महिला की मौत

साबरकांठा के हिम्मतनगर के गंभोई इलाके में शुक्रवार शाम को भी भारी बारिश हुई. जिससे हिम्मतनगर के हिम्मतपुर की गीता मकवाना नाम की एक महिला की मौत हो गई. वहीं, मानपुर के पास हिम्मतनगर और भिलोदा के बीच बना एक डायवर्जन बह गया. जिससे 17 यात्रियों का संपर्क टूट गया. मौके पर पहुंचे बचावकर्मियों ने सभी को सुरक्षित किनारे पहुंचाया.

