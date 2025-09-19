लोथल में पीएम मोदी करेंगे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की समीक्षा, ‘विकास भी, विरासत भी’ का सपना होगा साकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को गुजरात दौरे पर अहमदाबाद जिले के लोथल में निर्माणाधीन नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (एनएमएचसी) परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे और अब तक पूरी हो चुकी परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ पूरी परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक करके लोथल में चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी भी प्राप्त करेंगे.

गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के साथ-साथ भारत की समुद्री शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी था. इसी ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के साक्षी, लोथल में भारत की शानदार समुद्री विरासत को प्रदर्शित करते हुए एक 'नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स' (NMHC) का निर्माण किया जा रहा है.

'विकास भी, विरासत भी' का लक्ष्य

'नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स' इतिहास, शिक्षा, अनुसंधान और मनोरंजन का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण होगा. 5000 साल पहले लोथल न केवल एक बंदरगाह था, बल्कि यहां जहाजों की मरम्मत भी होती थी, उस ज्वलंत इतिहास को यहां पुनर्जीवित किया जाएगा. आधुनिक तकनीक के माध्यम से शानदार समुद्री विरासत का अनुभव प्राप्त होगा. गुजरात की प्राचीन विरासत का एक महत्वपूर्ण स्थल लोथल, एक बड़े बदलाव का गवाह बनने जा रहा है. इस प्रकार, गुजरात की समृद्ध प्राचीन समुद्री विरासत को आधुनिक युग के आयामों के साथ जोड़कर बनाया जा रहा यह संग्रहालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के लक्ष्य को साकार करेगा.

हजारों लोगों के लिए रोजगार का अवसर

यह हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल होने के साथ-साथ अध्ययन का केंद्र भी बनेगा. नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को एक नए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और इसे दुनिया के अन्य अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयों के समकक्ष बनाए रखा जाएगा. यह परियोजना पूरे भाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में भी सहायक सिद्ध होगी. इसके परिणामस्वरूप, यहां हजारों लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे और अनेक कुटीर उद्योगों के विकास के भी अनेक रास्ते खुलेंगे.

