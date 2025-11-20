scorecardresearch
 

गुजरात में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत, परिवार ने लगाए गंभीर आरोप, बोले- काम का बोझ बना वजह

गुजरात में मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में लगे BLO की ड्यूटी हार्ट अटैक से मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि काम के भारी दबाव की वजह से जान चली गई. मृतक जम्बूडी गांव के रहने वाले थे और नवापुरा प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे.

हार्ट अटैक से बीएलओ की मौत. (Photo: Representational)
गुजरात में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के दौरान एक कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है. कपड़वंज के जम्बूडी गांव के रहने वाले और नवापुरा प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रमेशभाई परमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई. परमार बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में नियुक्त थे. परिवार का आरोप है कि लगातार बढ़ते काम के दबाव और रोजाना लंबी दूरी तय करने की थकान ने उनकी जान ले ली.

परिजनों का आरोप है कि रमेशभाई परमार मंगलवार की देर रात मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम से घर लौटे थे. अत्यधिक थकान के चलते उन्होंने खाना भी नहीं खाया और सो गए. अगले दिन सुबह जब वे नहीं उठे तो परिजन उन्हें तुरंत बायड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस पूरे मामले को लेकर परिवार के लोगों का कहना है कि रमेशभाई पिछले 15 दिन से लगातार तनाव में थे. BLO की ड्यूटी के तहत उन्हें रोज लगभग 94 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता था. उनका ड्यूटी स्थल स्कूल से 48 किलोमीटर दूर था. लगातार यात्रा, काम का दबाव और मानसिक तनाव उनकी मौत का कारण बना.

यह भी पढ़ें: सुहागरात से पहले ही उजड़ गया सुहाग! अमरोहा में शादी के चंद घंटे बाद दूल्हे की हार्ट अटैक से मौत, दुल्हन बदहवास

रमेशभाई परमार की मौत से विद्यालय के शिक्षक, छात्र और ग्रामीण सदमे में हैं. स्कूल में शोक का माहौल है. अब तक जिला शिक्षा अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी दोनों की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. लोगों का कहना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान BLO पर अत्यधिक बोझ डाला जा रहा है, जो कई बार स्वास्थ्य को लेकर गंभीर खतरा बन जाता है.

