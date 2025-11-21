scorecardresearch
 

गुजरात में दिल का दौरा पड़ने से BLO की मौत, परिवार ने बढ़ते काम को बताई वजह

गुजरात में एक BLO की मौत से हड़कंप मच गया है. मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में लगे एक BLO की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. परिवार का कहना है कि काम के ज्यादा दबाव के कारण उनकी मौत हुई है.

परिवार का आरोप है कि काम के दबाव के चलते BLO की जान गई है. (Representational Photo)
गुजरात के खेड़ा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान एक BLO की मौत की खबर सामने आई है. कपड़वंज के जम्बूडी गांव के रहने वाले रमेशभाई परमार को हाल ही में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है. परिवार ने आरोप लगाया हैं कि लगातार बढ़ते काम के दवाब से उनकी जान गई है. 

कैसे हुई मौत?

परिवार का आरोप है कि रमेशभाई परमार बुधवार को शाम करीब 7.30 बजे काम करने के बाद घर लौटे थे. इसके बाद वह रात का खाना खाकर सो गए. लेकिन जब परिवार ने उन्हें सुबह उठाने की कोशिश तो वह नहीं उठे, जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने लगाया आरोप 

इस पूरे मामले में परिवार का कहना है कि पिछले कई दिनों से रमेशभाई काम के दबाव से जूझ रहे थे. उन्हें कई घंटों तक काम करना होता था और कई किलोमीटर की दूरी भी तय करनी होती थी. काम के बढ़ते प्रेशर के चलते उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई. परमार की बेटी शिल्पा ने भी आरोप लगाया कि उनके पिता BLO से जुड़े काम के चलते दबाव में थे.

इस तरह का एक और मामला आया सामने 

इस तरह की एक और घटना गुजरात के गिर सोमनाथ जिले से सामने आई है. कोडिनार तालुका के छारा गांव में BLO के तौर पर SIR का काम कर रहे शिक्षक अरविंद वाढ़ेर ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले SIR काम से परेशान होने का जिक्र किया. 

प्रक्रिया का बहिष्कार

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, गुजरात प्रांत ने SIR के तहत शिक्षक की ओर से की जा रही ऑनलाइन प्रक्रिया का बहिष्कार किया है. 40 साल के BLO अरविंद वाढेर में आत्महत्या से पहले अपने पत्नी के नाम एक सुसाइट नोट लिखा. उस नोट में लिखा था, “मेरे से अब यह SIR का काम नहीं हो सकेगा. मैं लगातार कुछ दिनों से थकान और परेशानी महसूस कर रहा हूं. तुम अपना और बेटे का ख्याल रखना. में तुम दोनों को बहुत चाहता हूं. लेकिन अब में बहुत मजबूर हो गया हूं. मेरे पास अब अंतिम कोई रास्ता नहीं बचा. मेरी बैग यही है. उसमें कामकाज के सारें पेपर है. वह स्कूल पर से देना. I am Very Sorry My Dear Wife Sangita and My Loving Dear Son Krishay.
 

