गुजरात में दिल का दौरा पड़ने से BLO की मौत, परिवार ने बढ़ते काम को बताई वजह

गुजरात में एक BLO की मौत से हड़कंप मच गया है. मतदाता सूची पुनरीक्षण के काम में लगे एक BLO की हार्ट अटैक से मौत हो गई है. परिवार का कहना है कि काम के ज्यादा दबाव के कारण उनकी मौत हुई है.

परिवार का आरोप है कि काम के दबाव के चलते BLO की जान गई है. (Representational Photo)
गुजरात के खेड़ा जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान एक BLO की मौत की खबर सामने आई है. कपड़वंज के जम्बूडी गांव के रहने वाले रमेशभाई परमार को हाल ही में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में नियुक्त किया गया था, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है. परिवार ने आरोप लगाया हैं कि लगातार बढ़ते काम के दवाब से उनकी जान गई है. 

कैसे हुई मौत?

परिवार का आरोप है कि रमेशभाई परमार बुधवार को शाम करीब 7.30 बजे काम करने के बाद घर लौटे थे. इसके बाद वह रात का खाना खाकर सो गए. लेकिन जब परिवार ने उन्हें सुबह उठाने की कोशिश तो वह नहीं उठे, जिसके बाद उन्हें पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने लगाया आरोप 

इस पूरे मामले में परिवार का कहना है कि पिछले कई दिनों से रमेशभाई काम के दबाव से जूझ रहे थे. उन्हें कई घंटों तक काम करना होता था और कई किलोमीटर की दूरी भी तय करनी होती थी. काम के बढ़ते प्रेशर के चलते उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई. परमार की बेटी शिल्पा ने भी आरोप लगाया कि उनके पिता BLO से जुड़े काम के चलते दबाव में थे.

