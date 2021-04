गुजरात: कोरोना संकट के बीच रेमिडेसिविर इंजेक्शन की बढ़ी मांग, स्टोर पर लग रही लोगों की लंबी कतार

गुजरात में जहां एक तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. वहीं लोग मेडिकल स्टोर पर रेमिडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए लंबी कतार लगा रहे हैं. सूबे में हर रोज 3200 से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के इलाज में कारगर माने जाने वाले रेमिडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग घंटों तक लाइन में खड़े होते नजर आ रहे हैं.

आलम ये है कि ना सिर्फ अहमदाबाद के लोग बल्कि राजकोट, सूरत, वडोदरा, महेसाणा जैसे शहरों से भी लोग यहां इंजेक्शन लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रह रहे हैं. ये लोग अहमदाबाद की झायडस अस्पताल पर आ रहे हैं.



राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच अब अस्पतालों में भी बेड भरने लगे हैं. सूरत, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में ज्यादातर बेड भर चुके हैं. ज्यादातर मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन और ICU वाले मरीज ज्यादा हैं. ऐसे मेंक्रिटिकल मरीजों को राहत और तबीयत में सुधार के लिए डॉक्टर प्राइमरी स्टेज पर रेमिडेसिविर इंजेक्शन देते हैं. यही वजह है कि रेमिडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए लोग अहमदाबाद के झायडस अस्पताल के फार्मा स्टोर पर घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं. दरअसल रेमिडेसिविर इंजेक्शन बाजार में अलग-अलग 6 कंपनियों के मिलते है, जिसके दाम 5,400 रुपये से लेकर 899 रुपये तक हैं.



1) Covifor mfg. Hetero drugs ltd. 5400/-Rs

2) Cipremi mfg. Cipla Ltd. 4,000/- Rs

3) Desrem Mfg. Mylan Laboratories Ltd. 4,800/-

4) Remdac Mfg. Cadila Healthcard Ltd. 899/-

5) Redyx Mfg. Dr Reddy's lab ltd. 5400/-

6) Jubi-R Mfg. Jubilant lifescience ltd. 4700/-

मरीजों के हालात के हिसाब से डॉक्टर एक, दो से लेकर 6 इंजेक्शन तक देते हैं. केडिला हेल्थकेर यानी झायडस में ये इंजेक्शन 899 रुपये में मिल रहा है.जिस वजह से ज्यादा लोग झायडस अस्पताल के फार्मसी स्टोर पर पहुंच रहे हैं. जबकि मुख्यमंत्री विजय रुपाणी का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमने 3 लाख रेमिडेसिविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया हैं. जिससे की हर निजी और सरकारी अस्पताल में यह इंजेक्शन आसानी से मिल सके. इससे इंजेक्शन की कालाबाजारी भी नहीं हो सकेगी.

फिलहाल ये इंजेक्शन गुजरात के सभी जिले के सरकारी अस्पतालों में सरकार के जरिए मुहैया कराया गया है. साथ ही प्राइवेट अस्पताल में भी इसे फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के जरिए उपलब्ध कराया गया है. हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इंजेक्शन की कमी के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.