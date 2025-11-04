scorecardresearch
 

Feedback

बिहार से अहमदाबाद आकर बनाई मेटल फैक्ट्री, अब बिहार में यूनिट लगाने की तैयारी, बोले मजदूर और मालिक

बिहार चुनाव के बीच अहमदाबाद में काम कर रहे बिहार के लोगों ने कहा कि रोजगार की वजह से गुजरात आना पड़ा. ओढ़व की एक मेटल फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मियों और बिहार से आए मालिक ने माना कि बिहार में सुधार हुआ है, लेकिन अवसर अभी भी कम हैं. फैक्ट्री मालिक अब बिहार में यूनिट लगाने की तैयारी में हैं.

Advertisement
X
बिहार से आकर अहमदाबाद में लगाई फैक्ट्री (Photo: Screengrab)
बिहार से आकर अहमदाबाद में लगाई फैक्ट्री (Photo: Screengrab)

बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं. इसी बीच रोजगार की तलाश में बिहार से गुजरात आए लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं. अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में स्थित एक मेटल फैक्ट्री के मालिक और यहां काम करने वाले कर्मियों ने बताया कि उन्हें बेहतर रोजगार और माहौल की तलाश में बिहार छोड़ना पड़ा था.

यह फैक्ट्री भी एक मूल बिहार निवासी की है और इसमें काम करने वाले ज्यादातर लोग भी बिहार से हैं. फैक्ट्री में काम करने वाली एक महिला, जो बिहार के छपरा जिले की रहने वाली हैं, कहती हैं कि गांव में महिलाओं को काम नहीं मिलता. वहां 400 रुपये से ज्यादा मजदूरी मिलना कठिन है.

रोजगार की तलाश में  बिहार से गुजरात आए लोग

सम्बंधित ख़बरें

गन्ने के खेत में चल रही थी अवैध असलहा फैक्ट्री
गन्ने के खेत में हथियार की फैक्ट्री ! पुलिस ने ऐसे किया भंडाफोड़ 
आरोपियों को किया गिरफ्तार
मेरठ में पकड़ी गई अवैध हथियार की फैक्ट्री, दिल्ली पुलिस ने किया भंडाफोड़ 
arms shop three co-owners arrested illegal arms smuggling
अवैध हथियार, तस्करी और खतरनाक खेल... लाइसेंसी दुकान के तीन सह-मालिक गिरफ्तार 
मुजफ्फरनगर में 14 हथियार तस्कर गिरफ्तार. (Photo: AI-generated)
मुंगेर से मंगाते थे हथियार, मुजफ्फरनगर में करते थे सप्लाई, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा 
illegal arms busted
गोदाम के अंदर चल रही थी गन फैक्ट्री... झारखंड में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, दो गिरफ्तार 

परिवार में एक व्यक्ति की कमाई से खर्च नहीं चलता. वह बताती हैं कि कुछ सुधार जरूर हुए हैं, लेकिन अवसर अभी भी कम हैं, इसलिए परिवार के सदस्य काम के लिए गुजरात आए हैं. कुछ लोग वोट देने बिहार गए हैं लेकिन कई लोग मजबूरी में इस बार वोट नहीं डाल पाएंगे.

फैक्ट्री के मालिक सुराज बताते हैं कि उनके पिता 1994 में बिहार से अहमदाबाद आए थे. उस समय बिहार की कानून व्यवस्था और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी. अहमदाबाद में व्यापार के ज्यादा अवसर थे और लोगों ने उन्हें स्वीकार किया.

Advertisement

मेटल फैक्ट्री में काम करते मजदूर

आज उनकी फैक्ट्री गुजरात के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार तक उत्पाद भेजती है. अब वह बिहार में एक यूनिट लगाने की तैयारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि जो सफलता यहां मिली, वह तब बिहार में संभव नहीं थी, लेकिन अब हालात धीरे-धीरे बदल रहे हैं. चुनाव के इस दौर में उनकी यह कहानी रोजगार और अवसर की हकीकत बयां करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement