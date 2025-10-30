scorecardresearch
 

Feedback

गुजराती फिल्म ‘मिसरी’ के कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज, तीन गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

गुजराती फिल्म मिसरी के कलाकारों के खिलाफ अहमदाबाद में FIR दर्ज हुई है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कलाकार साइंस सिटी रोड पर कार और बाइक लापरवाही से चलाते और स्टंट करते दिखे. घटना 29 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
फिल्म मिसरी के कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज (Photo: Screengrab)
फिल्म मिसरी के कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज (Photo: Screengrab)

अहमदाबाद में गुजराती फिल्म मिसरी के कलाकारों के खिलाफ सड़क पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और स्टंट करने के मामले में FIR दर्ज हुई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फिल्म के कलाकार साइंस सिटी रोड पर बाइक और कार चलाते हुए सड़क पर स्टंट करते नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद अहमदाबाद ए डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने टिकू तलसानिया, प्रेम गढ़वी और जैसल जडेजा को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मिसरी फिल्म में कलाकारों के रूप में टिकू तलसानिया, मानसी पारेख, प्रेम गढ़वी, रौनक कामदार, हितू कनोडिया और कौशाम्बी भट्ट शामिल हैं. वायरल वीडियो में टिकू तलसानिया, मानसी पारेख और प्रेम गढ़वी सहित अन्य कलाकार बाइक और कार पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो 29 अक्टूबर की रात रिकॉर्ड किया गया था. फिल्म मिसरी 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.

मिसरी के कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज

सम्बंधित ख़बरें

Mercedes car stuck in sea Surat
स्टंट के चक्कर में समुद्र में मर्सिडीज ले गया शख्स, फिर क्रेन से खिंचवानी पड़ी 
गोविंदा (Photo: Instagram @govinda_herono1)
'पब्लिसिटी...', गोविंदा को लाइमलाइट में लाने के लिए फैलाई तलाक की खबरें? 
bike stunt
कभी भंगड़ा, कभी उड़ाई पतंग...चलती बाइक पर स्टंट 
स्टंट करते समय शख्स की चली गई जान 
Why didnt you learn Marathi while living in Maharashtra?
RLD नेता की चलती कार से स्टंटबाजी, महाराष्ट्र में मराठी भाषा पर बवाल, देखें 

ट्रैफिक पुलिस ने जांच के बाद फिल्म कलाकारों और वाहन चालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है. GJ 24 AA 1275 नंबर की जीप और GJ 01 A 1121 नंबर की बाइक सहित अन्य वाहनों को भी जांच में शामिल किया गया है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 और 184 के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस सभी कलाकारों से पूछताछ करेगी

Advertisement

पुलिस अब वीडियो में दिखाई दे रहे सभी कलाकारों और वाहन चालकों से पूछताछ करेगी. साथ ही स्टंट में उपयोग किए गए वाहनों की भी जांच की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सड़क पर स्टंट करना और लापरवाही से वाहन चलाना गंभीर अपराध है और इस तरह की हरकतों पर कार्रवाई जारी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Advertisement