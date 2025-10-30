गुजराती फिल्म ‘मिसरी’ के कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज, तीन गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

अहमदाबाद में गुजराती फिल्म मिसरी के कलाकारों के खिलाफ सड़क पर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने और स्टंट करने के मामले में FIR दर्ज हुई है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फिल्म के कलाकार साइंस सिटी रोड पर बाइक और कार चलाते हुए सड़क पर स्टंट करते नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद अहमदाबाद ए डिवीजन ट्रैफिक पुलिस ने टिकू तलसानिया, प्रेम गढ़वी और जैसल जडेजा को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

मिसरी फिल्म में कलाकारों के रूप में टिकू तलसानिया, मानसी पारेख, प्रेम गढ़वी, रौनक कामदार, हितू कनोडिया और कौशाम्बी भट्ट शामिल हैं. वायरल वीडियो में टिकू तलसानिया, मानसी पारेख और प्रेम गढ़वी सहित अन्य कलाकार बाइक और कार पर स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो 29 अक्टूबर की रात रिकॉर्ड किया गया था. फिल्म मिसरी 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.

मिसरी के कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज

ट्रैफिक पुलिस ने जांच के बाद फिल्म कलाकारों और वाहन चालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है. GJ 24 AA 1275 नंबर की जीप और GJ 01 A 1121 नंबर की बाइक सहित अन्य वाहनों को भी जांच में शामिल किया गया है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 और 184 के तहत मामला दर्ज किया है.

पुलिस सभी कलाकारों से पूछताछ करेगी

पुलिस अब वीडियो में दिखाई दे रहे सभी कलाकारों और वाहन चालकों से पूछताछ करेगी. साथ ही स्टंट में उपयोग किए गए वाहनों की भी जांच की जाएगी. पुलिस का कहना है कि सड़क पर स्टंट करना और लापरवाही से वाहन चलाना गंभीर अपराध है और इस तरह की हरकतों पर कार्रवाई जारी रहेगी.

