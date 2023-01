Cold Attack: दिल्ली में 1.4 डिग्री दर्ज किया गया तापमान, अगले 6 दिन के मौसम पर आया ये बड़ा अलर्ट

Cold wave in Delhi-NCR: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में एक बार फिर ठंड का प्रकोप बढ़ने की संभावना है. शीतलहर के साथ घने कोहरे का डबल अटैक लोगों को परेशान कर सकता है. मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर 6 दिन का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में अगले 3 दिन भीषण ठंड रहेगी और फिर 3 दिन पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा छाया रहेगा.

आज के मौसम की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड पर 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. देश की राजधानी में आज (सोमवार), 16 जनवरी को न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है. हालांकि, दिन चढ़ने के साथ धूप खिल रही है. IMD ने दिल्ली में लगातार तीन दिन 3 डिग्री का टॉर्चर और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना व्यक्त की है.

Delhi shivers as Lodhi Road records a minimum temperature of 1.6 degrees Celsius while Safdarjung records a 1.4 degrees Celsius minimum temperature today, as per the IMD.



