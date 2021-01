UK से उड़ान फिर से शुरू, नए कोरोना नियम से दिल्ली एयरपोर्ट पर अव्यवस्था

ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के भारत में बढ़ते मामलों के बीच दोनों देशों के बीच उड़ान सेवा आज शुक्रवार से फिर से शुरू हो गई है, लेकिन यूके से जब यात्री दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो दिल्ली सरकार की ओर से लागू किए गए नए निर्देशों की वजह से अव्यवस्था की स्थिति बन गई और यात्रियों में नाराजगी भी दिखी.

भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ान सेवा आज शुक्रवार को फिर से शुरू हुई, इस बीच दिल्ली सरकार ने इस देश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए निर्देश जारी कर दिया कि उनके यहां आने पर कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से संस्थागत आइसोलेशन में रहना होगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा कि दिल्लीवासियों को यूके के नए वायरस के संपर्क से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि यूके से आने वाले सभी लोग, जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रहना होगा. जबकि निगेटिव आने वाले लोगों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन रहना होगा.

To protect Delhiites from exposure to virus from UK, Del govt takes imp decisions.



All those arriving from UK, who test positive will be isolated in an isolation facility. Negative ones will be taken to a quarantine facility for 7 days followed by 7 days home quarantine pic.twitter.com/hYDsaOn8q1 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 8, 2021

शुक्रवार शाम 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर नए नियमों को लेकर जानकारी दी.

Kind attention to all flyers arriving from the UK. pic.twitter.com/LfeZFTYN44 — Delhi Airport (@DelhiAirport) January 8, 2021

हालांकि, ऐसी रिपोर्टें भी सामने आईं कि उन सभी यात्रियों जिनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई उन्हें भी 7 दिनों के लिए संस्थागत क्वरनटीन में भेजा जा रहा है. इससे नाराज कई यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए शिकायत भी की.

@HardeepSPuri Just came from London AI112, it’s absolutely maniac at Delhi Airport.

Asking us to go for institutional quarantine even with Negative PCR test.

Didn’t mention this on your SOP.@airindiain pic.twitter.com/B13HcbgVaG — Harprit Takkar (@HarpritTakkar) January 8, 2021

हरप्रीत टक्कर नाम के एक यूजर ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को टैग करते हए लिखा, हरदीप सिंह पुरी जी, अभी लंदन से AI112 से यहां आया. दिल्ली हवाई अड्डे पर पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति है. पीसीआर टेस्ट में निगेटिव पाए जाने के बाद भी संस्थागत क्वारंटीन में जाने के लिए कहा जा रहा है जबकि इसका उल्लेख आपके SOP में नहीं था.

@ArvindKejriwal



Institutional quarantine for people who have tested negative b4 flight & again after arrival is absurd.

PCR is gold standard and 2 tests within 96 hrs of each other is far more than any Govt in the world asks and yet Delhi insists on institutional quarantine! — Narayan (@twtyenvee) January 8, 2021

नारायण नाम के एक अन्य यूजर ने भी ट्वीट किया, उड़ान भरने से पहले जो लोग कोरोना टेस्ट में निगेटिव पाए गए उन लोगों को यहां पहुंचने पर संस्थागत क्वारनटीन में भेजना बेहद बेतुका है. पीसीआर सोने की तरह खरा है और 96 घंटे के भीतर दो अलग जगहों पर टेस्टिंग दुनिया के किसी भी सरकार की तुलना में कहीं अधिक है और अब दिल्ली में संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है.

@DelhiAirport what does this forced institutional quarantine rule in Delhi airport for people coming from UK even for negative tested pcr people. Can you please explain? @airindiain @AAI_Official — Vijayesh (@vijayeshoo7) January 8, 2021

यूके से लौटे यात्रियों की नाराजगी एक-दो लोगों तक सीमित नहीं थी. बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए इस अव्यवस्था पर भड़ास निकाली.