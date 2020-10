MCD के मेयरों से मिले सत्येंद्र जैन, बोले- केंद्र ने बकाये का नहीं किया भुगतान

दिल्ली में नगर निगम के अस्पतालों के डॉक्टरों की सैलरी न मिलने के मुद्दे पर तीनों निगमों के मेयर धरने पर बैठे हैं. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन धरने पर बैठे मेयरों से सोमवार शाम मिलने के लिए पहुंचे और अपनी बात रखी. मुलाकात के दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपये देने वाली है, लेकिन ये फंड अभी मिला नहीं है.

मेयरों से मुलाकात के बाद सत्येंद्र जैन ने बताया, 'मैंने आज तीनों एमसीडी के तीन महापौरों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि केंद्र सरकार एमसीडी को 12,000 करोड़ रुपये देने वाली है. केंद्र सरकार एमसीडी को अनुदान के रूप में प्रति व्यक्ति 488 रुपये देने वाली है, लेकिन उन्होंने वर्षों से इस पैसे का भुगतान नहीं किया है.'

सत्येंद्र जैन ने कहा, 'दिल्ली सरकार का एमसीडी पर 6000 करोड़ रुपये का कर्ज का बकाया है और अगर फिर भी हमारे पास कोई बकाया है तो हम उन्हें चुकाने के लिए तैयार हैं. मैंने उनसे (मेयर) आग्रह किया कि वे केंद्र सरकार से इस पैसे का भुगतान करने को कहें. लेकिन उन्होंने इस सुझाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बीजेपी शासित एमसीडी सिर्फ इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है, लेकिन इसका हल निकालने में उनकी कोई रुचि नहीं है.'

Met the mayors of the 3 MCDs. Delhi govt. has already paid all of its dues.

Have requested them to stop politicising this & I appeal them to ask central Govt. to give MCD ₹12000 Cr. @ Rs 468 per person as given to all other Municipal corporations in India. pic.twitter.com/crTlFioZ9z