सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार पैट्रीशिया मुखिम के खिलाफ दर्ज केस किया रद्द, फेसबुक पर पोस्ट लिखने का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने शिलॉन्ग टाइम्स की संपादक पैट्रीशिया मुखिम के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है. बता दें कि मुखिम के खिलाफ राज्य में गैर-आदिवासी लोगों के खिलाफ कथित हिंसा फैलाने वाली फेसबुक पोस्ट के चलते मामला दर्ज हुआ था. जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने के आदेश दे दिए हैं.

जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेघालय हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुखिम की याचिका पर सुनवाई की. मेघालय हाईकोर्ट ने मुखीम के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था.

बता दें कि पैट्रीशिया मुखिम ने बीते साल अपनी फेसबुक पोस्ट में लॉसहटून के बॉस्केटबॉल कोर्ट में आदिवासी और गैर-आदिवासी युवाओं के बीच झड़प का जिक्र करते हुए लिखा था कि मेघालय में गैर-आदिवासियों पर लगातार हमले जारी हैं. हमलावरों को 1979 से कभी भी न गिरफ्तार नहीं किया गया ना ही उनके खिलाफ जांच की गई. इसके परिणामस्वरूप मेघालय लंबे समय तक विफल राज्य रहा है.

BREAKING: Supreme Court allows the appeal filed by Shillong Times Editor Patricia Mukhim to quash criminal proceedings against her over a Facebook post on violence against non-tribal people in State.



"We have allowed the appeal and quashed the FIR".