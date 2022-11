Pollution Updates: बिगड़ी हवा से गैस चैंबर बना दिल्ली-NCR, प्रदूषण के कारण लगीं ये पाबंदियां

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों तक सभी के लिए हानिकारिक साबित हो रही है. गैस चेंबर बनी देश की राजधानी में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, सिरदर्द जैसी परेशानी महसूस हो रही है. लोग साफ और स्वच्छ हवा लेने को तरस रहे हैं. बीते कई दिनों से सुबह के समय दूर तक फैली धुंध ही धुंध चिंता बढ़ा रही है. प्रदूषण से बिगड़ते हालात को देखते हुए केजरीवाल सरकार और प्रशासन एक्टिव मोड में हैं.

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने और सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम तक के नियम लागू कर दिए गए हैं. देश की राजधानी में ट्रको की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है. दिल्ली में अब सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही एंट्री मिल रही है. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बीते शुक्रवार को जानकारी दी कि राज्य सरकार के दफ्तरों में आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम करेंगे जबकि आधे कर्मचारी ऑफिस आएंगे.

सरकार और प्रशासन ने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP जैसे नियम लागू कर दिए हैं, लेकिन बिगड़ी हवा के लिए बीते दो दिन वो भी नाकाफी साबित हुए हैं. CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है.

स्टेज 4 पर होती हैं ये पाबंदियां

दिल्ली की हवा की गुणवत्ता आज (रविवार), 6 नवंबर को भी बहुत खराब है. नोएडा का AQI 349 जबकि गुरुग्राम का AQI 304 दर्ज किया गया है. राष्ट्रीय राजधानी का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 339 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि बहुत खराब कैटेगरी में आता है. मौसम विभाग के मुताबिक, हवाओं का रुख बदलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हुआ है.

Air quality continues to dip in Delhi-NCR.



Air Quality Index (AQI) presently at 349 in Noida (UP) in 'Very Poor' category, 304 in Gurugram (Haryana) in 'Very Poor' category.



