Shahrukh Pathan Delhi Riots: दिल्ली दंगे का आरोपी शाहरुख पठान आया जेल से बाहर, स्वागत के लिए जुटी भीड़

Shahrukh Pathan Delhi Riots: दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें शाहरुख पठान के समर्थकों की भीड़ उसका स्वागत कर रही है. वहीं शाहरुख इसमें भीड़ के सामने हाथ हिलाकर उनका जवाब दे रहा है. बता दें कि साल 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे. इस दौरान शाहरुख पठान का एक वीडियो सामने आया था. इसमें वह पुलिसवालों की तरफ बंदूक तानकर गोलियां चला रहा था. मौजपुर इलाके का यह वीडियो काफी वायरल हुआ था.

जानकारी के मुताबिक, शाहरुख पठान जेल से पेरोल पर आया था. उस दौरान उसके समर्थकों की भीड़ जुटी थी. उस दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब चल रहा है.

Out on parole, riots accused gets heroes welcome.

India Today's @arvindojha gets us all the details.#ITVideo #Delhi| @PoulomiMSaha pic.twitter.com/nWHhVDahMg