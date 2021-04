दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, 25 मरीजों की मौत, जानिए अस्पतालों में क्या है स्थिति

कोरोना संकट के बीच शनिवार की शुरुआत दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लतों का सामना करने वाली खबर के साथ हुई. दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में तो ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई. तो महाराजा अग्रसेन समेत कुछ और अस्पताल ऑक्सीजन की तत्काल सप्लाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गए.

महाराजा अग्रसेन अस्पताल में 306 मरीज

महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने ऑक्सीजन की तत्काल सप्लाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई जहां पर सुनवाई के दौरान कहा कि हम 306 रोगियों के साथ दो अस्पताल चला रहे हैं. कल रात ही हमारे यहां ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी. हमारे पास आज दोपहर तक ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी. इस वजह से हम मरीजों को डिस्चार्ज कर रहे हैं.

महाराजा अग्रसेन अस्पताल ने हाई कोर्ट से कहा कि हमें अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन की तत्काल जरुरत है. क्रिटिकल केयर यूनिट में 106 मरीज भर्ती हैं. अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों को डिस्चार्ज करना पड़ेगा.

ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत

दूसरी ओर, दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल ने हाई कोर्ट को बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कल रात 25 मरीजों की मौत हो गई. जयपुर गोल्डन अस्पताल ने अपनी याचिका में बताया कि हम सचमुच सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

जयपुर गोल्डन अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. डीके बलुजा ने आजतक/इंडिया टुडे टीवी को बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति अब केवल आधे घंटे तक चलेगी. कल, हमें 3,600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होना था, लेकिन हमें केवल 1,500 लीटर प्राप्त हुआ. खबर लिखे जाने तक गोल्डन अस्पताल को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल गई है.

बत्रा अस्पताल में 350 जिंदगियां दांव पर

आज सुबह ही बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबर आ गई थी. इसके कुछ देर बाद बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन का एक टैंकर पहुंच गया. लेकिन बत्रा अस्पताल के MD डॉक्टर एससीएल गुप्ता का कहना था कि अस्पताल को 500 किलोग्राम ऑक्सीजन ट्रक के जरिए पहुंचाई गई है जो ऑक्सीजन मिलने के बाद अगले 1 घंटे के लिए काफी रहेगी.

ऑक्सीजन की कमी के बारे में अस्पताल के MD डॉक्टर एससीएल गुप्ता ने कहा कि आज सुबह 7 बजे ऑक्सीजन खत्म हो गई थी. रोज हमें करीब 7000 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और अभी 500 लीटर ऑक्सीजन भेजी गई है जो कुछ देर ही चलेगी.

उन्होंने कहा कि हालात फिर जस के तस हो गए हैं. 350 से ज्यादा जिंदगी हैं जिसमें 48 आईसीयू में भर्ती हैं और उनकी जिंदगी पर सवाल खड़ा हो गया है. जल्द से जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए. अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक अस्पताल में महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा है जबकि 350 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है.

फोर्टिस अस्पताल में भी किल्लत

दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है और सरकार से तत्काल ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की गई है. फोर्टिस हेल्थकेयर की ओर से ट्वीट में कहा गया कि फोर्टिस के शालिमार बाग स्थित अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है. मरीजों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है. हमारा बैकअप भी खत्म हो रहा है. सुबह से ही सप्लाई का इंतजार कर रहे हैं. हमने फिलहाल के लिए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है. तत्काल सहायता पहुंचाई जाए.

#SOS Fortis Shalimar bagh is running out of oxygen. Patients’ lives are at risk. We are running on backup, waiting for supplies since morning. We are currently suspending admissions. Request immediate assistance @PMOIndia @ArvindKejriwal @AmitShah @PiyushGoyal @rajnathsingh