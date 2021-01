दिल्ली: ट्रैक्टर परेड के दौरान हंगामा, किसानों के बेकाबू होने के बाद कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों का जबरदस्त बवाल शुरू जारी है. किसानों ने ट्रैक्टर मार्च (Farmers Tractor Rally) के लिए तय वक्त से पहले ही जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की और अधिकतर सभी बॉर्डरों पर हंगामे के साथ किसानों ने बैरिकेड तोड़ डाले.

सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और नोएडा बोर्डर पर किसानों का जबरदस्त हंगामा हुआ. सुबह 10 बजे के आस-पास नोएडा बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करने के साथआंसू गैंस के गोले छोड़ने पड़े. दिल्ली-एनसीआर में लाठीचार्ज और झड़प के बीच अब प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली के लाल किला तक पहुंच गए हैं.

किसानों के बलाव के कारण सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेटों को बंद कर दिया गया है. DMRC के मुताबिक लाल किला, इंद्रप्रस्थ मेट्रो, आईटीओ समेत कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. बता दें कि प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच आईटीओ पर झड़प हुई है, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है.

List Of Metro Stations Closed Today: इन मेट्रो स्टेशन के गेट बंद

> दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन (Delhi Gate metro station)

> आईटीओ मेट्रो स्टेशन (ITO metro station)

> इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन (Indraprastha metro station)

> समयपुर बादली मेट्रो स्टेशन (Samaypur Badli metro station)

> रोहिणी सेक्टर 18/19 मेट्रो स्टेशन (Rohini Sector 18/19 metro station)

> जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन (Jahangir Puri Metro Station)

> आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन (Adarsh Nagar Metro Station)

> आजादपुर मेट्रो स्टेशन (Azadpur Metro Station)

> मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन (Model Town Metro Station)

> जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन (GTB Nagar Metro Station)

> विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन (Vishwavidyalaya Metro Station)

