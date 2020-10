देशभर में रावण दहन, मनीष सिसोदिया ने अलग अंदाज में मनाया दशहरा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आज दशहरा मनाया गया. हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते दशहरा अलग तरीके से मनाया गया. दिल्ली में ही रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया. वहीं कई जगह इसका वर्चुअल आयोजन किया गया.

राजस्थान के जैसलमेर में दशहरा मनाया गया, लेकिन रावण, कुम्भकरण और मेघनाथ के पुतले का दहन नहीं किया गया. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रावण दहन के कार्यक्रम को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी. इसी तरह हरियाणा के सिरसा में दशहरा पर कोरोना का असर देखने को मिला.

सिरसा में हर वर्ष धूमधाम से दशहरा पर्व मनाया जाता था. रामलीला भी कई दिन चलती थी. लेकिन इस बार रामलीला ऑनलाइन दिखाई गई और कोरोना के चलते दशहरा का जुलुस भी केवल 2 झांकियों तक ही सीमित कर दिया गया.

#WATCH: Effigy of Ravan being burnt at Sector 21 in Noida on #Dussehra pic.twitter.com/E9n7R1OtRj