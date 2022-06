दिल्ली के फाइव स्टार होटल में रेप, डेटिंग एप के जरिये महिला से मिला था आरोपी

दिल्ली के फाइव स्टार होटल में रेप का मामला सामने आया है. मामला दिल्ली के द्वारका का बताया जा रहा है. यहां महिला ने एक शख्स पर होटल में रेप का आरोप लगाया है. बताया जा रहा है कि महिला की आरोपी से डेटिंग एप के जरिए मुलाकात हई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मामला 3 जून का है. यहां द्वारका में स्थित फाइव स्टार होटल में एक महिला के साथ कथित रेप किया गया. डेटिंग ऐप के जरिए आरोपी और पीड़िता के संपर्क में आया था. आरोपी हैदराबाद का रहने वाला है और फिलहाल फरार है. पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है.



A woman was allegedly raped in a five-star hotel in Delhi's Dwarka area on 3rd June. The accused & victim came in contact through a dating app. The accused is a resident of Hyderabad & is currently absconding. Police are conducting raids in search of the accused: Delhi Police