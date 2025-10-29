scorecardresearch
 

दिल्ली पुलिस ने बदमाश काला का किया एनकाउंटर, कई मामलों में था वांछित

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर कई थानों में केस दर्ज थे. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर काला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
पुलिस मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर काला गिरफ्तार. (Photo: Representational )

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई. जिसके बाद पुलिस ने एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान इमरान उर्फ ​​काला (21) के रूप में हुई है और उसे नियमित जांच अभियान के दौरान रात करीब 2 बजे जीरो पुश्ता के पास रोका गया था.

अधिकारी ने बताया कि उसे जब रुकने का इशारा किया गया, तो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाली मोटरसाइकिल चला रहे इमरान ने कथित तौर पर पिस्तौल निकाली और पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं. इसके बावजूद भी पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन वह पुलिस टीम पर फायरिंग बंद नहीं किया.

जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली

बाद में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक गोली उसके पैर में लग गई. जिसके बाद वह गिर गया. वहीं तुरंत पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पुलिस टीम ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी को बाएं पैर में एक गोली लगी है. 

आरोपी अलग-अलग थानों में कई केस दर्ज थे. फिलहाल प्राथमिक उपचार के बाद उससे पूछताछ की जा रही है. उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं.

