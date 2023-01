दिल्ली पुलिस के ASI ने PCR वैन समेत 6 कारों में मारी टक्कर, द्वारका का मामला

दिल्ली के द्वारका में मंगलवार देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां दिल्ली पुलिस के ASI ने अपनी स्विफ्ट कार से 6 कारों में टक्कर मार दी. इसमें एक पुलिस पीसीआर वैन भी शामिल थी. पुलिस ने ASI का ब्लड सैंपल ले लिया है, ताकि यह पता चल सके कि वह नशे में था या नहीं. इतना ही नहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि ASI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बताया जा रहा है कि हादसा मंगलवार देर रात करीब 12. 30 बजे द्वारका मोड पर हुआ. यहां रेड लाइट पर स्विफ्ट कार ने वाहनों को टक्कर मार दी. इस हादसे में PCR वैन समेत 6 वाहनों को नुकसान हुआ है. अभी तक अस्पतालों से इस घटना को लेकर 3 एमएलसी मिले हैं. हालांकि, घटना में किसी के गंभीर रूप से जख्मी होने की खबर नहीं मिली है.

बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के ASI की पर्सनल स्विफ्ट कार है. वह बाहरी जिले में पदस्थ है. एक्सीडेंट में उसे भी चोटें आई हैं. पुलिस ने एएसआई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इतना ही नहीं ASI का ब्लड सैंपल भी लिया गया है, ताकि पता चल सके कि उसने शराब पी थी या नहीं.





Case registered against an ASI of Delhi Police, posted in Outer dist for ramming 6 vehicles, including a PCR van, at a red light in Dwarka Mor area last night. He was travelling in his private car when the accident took place. 4 people incl ASI sustained injuries: Delhi Police pic.twitter.com/2jFTW0c90Q