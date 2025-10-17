दिल्ली में दो लुटेरे गिरफ्तार, पकड़े गए आरोपी पर दर्ज हैं 70 आपराधिक मामले

दिल्ली में बढ़ रही झपटमारी की घटनाओं पर नकेल कसते हुए पुलिस ने करोल बाग इलाके से दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इनमें से एक आरोपी समीर उर्फ कमरान पहले से ही 70 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल है. दूसरा आरोपी समीर, करावल नगर का रहने वाला है, जिसे कमरान ने अपने गिरोह में शामिल किया था.
पुलिस के अनुसार, गुरुवार को करोल बाग इलाके में उनकी गतिविधियों की गुप्त सूचना मिलने पर माता सुंदरी कॉलेज के पास एक जाल बिछाया गया. पुलिस ने दोनों को एक महिला का पर्स लिए देखा, जिससे संदेह हुआ. पूछताछ के दौरान दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया.
आरोपी के खिलाफ 70 से ज्यादा मामले
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में सामने आया कि कमरान एक आदतन अपराधी है और उस पर झपटमारी, डकैती और आगजनी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. वह जाफराबाद थाने में दर्ज एक केस में भी वांछित है, जहां उस पर आरोप है कि उसने एक दुकान में आग लगाकर मालिक से एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी.
दूसरा आरोपी समीर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आता है. उसे अपनी बहन की शादी के लिए पैसे की जरूरत थी. इसी का फायदा उठाते हुए कमरान ने उसे गिरोह में शामिल कर लिया और रोजाना दो हजार रुपये देने का लालच दिया.
महिला पर्स, मोबाइल फोन बरामद
दोनों आरोपी बाइक से झपटमारी करते थे और पहचान से बचने के लिए हमेशा हेलमेट पहनते और बाइक की नंबर प्लेट छिपा देते थे. पुलिस ने उनके पास से महिला पर्स, मोबाइल फोन और अन्य चोरी के सामान बरामद किए हैं. फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और वारदात में इस्तेमाल बाइक की तलाश कर रही है.