दिल्ली के अस्पताल ने डेड बॉडी में किया ब्लड सर्कुलेशन, जानें मेडिकल साइंस में क्यों बड़ी है ये उपलब्धि

आमतौर पर भारत में अंगदान ब्रेन डेथ के बाद होता है, जब दिल अभी धड़क रहा होता है. लेकिन इस मामले में दिल बंद हो चुका था. फिर भी अंगों को सुरक्षित रखने में कामयाबी मिली.

मृतक गीता चावला (55 वर्ष) लंबे समय से मोटर न्यूरॉन डिजीज से पीड़ित थीं. (Photo- Representational)
दिल्ली के द्वारका स्थित मणिपाल अस्पताल के डॉक्टरों ने एशिया में पहली बार एक ऐसी मेडिकल उपलब्धि हासिल की है, जो अब तक असंभव मानी जाती थी. डॉक्टरों ने एक महिला की मौत के बाद उसके शरीर में खून का संचार (ब्लड सर्कुलेशन) दोबारा शुरू कर उसके अंगों को सुरक्षित रखा ताकि उनका अंगदान किया जा सके.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मृतक गीता चावला (55 वर्ष) लंबे समय से मोटर न्यूरॉन डिजीज से पीड़ित थीं. 5 नवंबर को सांस लेने में परेशानी होने पर उन्हें अस्पताल लाया गया. हालत बिगड़ने पर परिवार ने लाइफ सपोर्ट पर न रखने का फैसला किया. 6 नवंबर की रात 8:43 बजे उन्हें मृत घोषित किया गया.

गीता की आखिरी इच्छा थी कि उनके अंग दान किए जाएं. इसके बाद डॉक्टरों ने एक बेहद कठिन और नई तकनीक नॉर्मोथर्मिक रीजनल परफ्यूज़न (NRP) का इस्तेमाल किया. इसमें एक विशेष मशीन ECMO (एक्स्ट्रा कॉरपोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनटर) से शरीर के अंदर दिल रुक जाने के बाद भी खून का बहाव शुरू किया गया ताकि अंगों को जिंदा रखा जा सके.

डॉ. श्रीकांत श्रीनिवासन, चेयरमैन, मणिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने बताया, “यह एशिया की पहली घटना है, जब मौत के बाद किसी व्यक्ति के शरीर में खून का प्रवाह शुरू कर अंगों को सुरक्षित रखा गया. आमतौर पर भारत में अंगदान ब्रेन डेथ के बाद होता है, जब दिल अभी धड़क रहा होता है. लेकिन इस मामले में दिल बंद हो चुका था और फिर भी हम अंगों को सुरक्षित रख पाए.”

इसके बाद NOTTO (नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गनाइजेशन) ने अंगों को जरूरतमंद मरीजों को आवंटित किया. गीता का लिवर दिल्ली के ILBS अस्पताल में 48 साल के एक मरीज को ट्रांसप्लांट किया गया. उनकी दोनों किडनियां मैक्स अस्पताल, साकेत में 63 और 58 वर्ष के दो पुरुष मरीजों को दी गईं. इसके अलावा कॉर्निया और त्वचा भी दान की गई, जिससे कई अन्य लोगों को मदद मिली.

डॉ. (कर्नल) अवनीश सेठ, चेयरमैन, मणिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी ने कहा, “भारत में पिछले साल 1,128 लोगों ने ब्रेन डेथ के बाद अंगदान किया था. लेकिन अब इस तकनीक से मौत के बाद भी अंगदान संभव हो सका है. यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.”

