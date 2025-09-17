बहन से अफेयर पर दोस्त की हत्या, चाकू से गोदकर उतारा मौत के घाट

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में एक 22 वर्षीय युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी. आरोपी को शक था कि उसके दोस्त का उसकी बहन के साथ अफेयर है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. घटना सोमवार सुबह करीब 11.09 बजे भजनपुरा इलाके के सुभाष विहार की है.

कई बार समझाने के बावजूद भी नहीं माना था पीड़ित

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पाया कि पीड़ित जिसकी पहचान यमुना विहार निवासी अभिषेक शर्मा उर्फ ​​टीनू (28) के रूप में हुई है. पीड़ित पर चाकू से हमला किया गया था. पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी और मृतक दोस्त थे व अक्सर एक-दूसरे के घर आते-जाते थे.

यह भी पढ़ें: तार से कत्ल, नीले ड्रम में लाश और जलाकर मिटाई पहचान... 20 महीने बाद सनसनीखेज मर्डर का खुलासा, हैरान कर देगी कहानी

सूत्र ने बताया कि आरोपी को हाल ही में पता चला कि अभिषेक उसकी लगभग 19 वर्षीय बहन के साथ रिश्ते में था. आरोपी ने कई बार अपने दोस्त को अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहा था. बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी अभिषेक ने रिश्ता खत्म नहीं किया.

Advertisement

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस

इसी बीच सोमवार को दोनों के बीच कहासुनी हो गई. जिसके बाद गुस्से में आकर आरोपी ने अपने दोस्त को चाकू मार दिया और भाग गया. इसके बाद अभिषेक को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और साक्ष्य एकत्र किए हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----