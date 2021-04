CM केजरीवाल की पत्नी सुनीता मैक्स में भर्ती, कई दिनों से घर पर चल रहा था इलाज

दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं. इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है.

उन्होंने लिखा, 'यह बात मुझे परेशान कर रही है कि मेरी भाभी सुनीता केजरीवाल को मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह कोरोना पीड़ित हैं. वह काफी मजबूत इच्छाशक्ति वाली महिला हैं, इसलिए कोई कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. वह हमेशा मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी रही हैं. उनकी जल्दी ठीक होने के लिए आइए हमलोग दुआ करते हैं.

Upsetting that my bhabhi .@KejriwalSunita Ji has been admitted in Max, Saket on account of Corona. She is a very strong-willed lady and no Corona can harm her at all. She always stood with all of us in our troubled times. Let's pray for her quickest recovery!