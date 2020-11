राजधानी दिल्‍ली में संक्रमण की बढ़ती रफ्तार में अब कुछ कमी आती दिखी है. शनिवार 28 नवंबर को दिल्‍ली में रिकॉर्ड 69,051 टेस्‍ट किए गए, जिसमें पॉजिटिव केसेज़ 4,998 पाए गए और 89 मरीजों ने दम तोड़ा. दिल्‍ली में नए मरीज़ों की गिनती रोज 5 हजार से अधिक बढ़ रही थी जिसमें शुक्रवार को कुछ कमी दिखी.

इससे पहले शुक्रवार को राजधानी में संक्रमण के 5,482 नए मामले दर्ज किए गए थे जबकि 98 मरीजों की मौत हो गई थी. दिल्‍ली में इस समय एक्टिव केसेज़ 36,578 हैं जबकि रिकवरी रेट शनिवार को कुछ सुधार के साथ 91.89% रहा. बीते 24 घंटे में 6,512 मरीज स्‍वस्‍थ होकर अपने घर लौट गए.

दिल्‍ली में इस हफ्ते कोरोना संक्रमण ने तेज रफ्तार पकड़ी थी. राज्‍य सरकार ने बगैर मास्‍क के पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना भी 500/- रुपए से चार गुना बढ़ाकर 2,000/- कर दिया है. त्‍योहार के समय और बिगड़ते मौसम के कारण भी संक्रमण की गति तेज हो गई है.

दिल्‍ली में अब तक कुल 5,61,742 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं जिसमें में 5,16,166 मरीज स्‍वस्‍थ होकर अपने घर लौट चुके हैं जबकि 8,998 मरीजों की मौत हो चुकी है. दिल्‍ली में अब तक कुल 61,73,209 टेस्‍ट किए जा चुके हैं.

Since 7 Nov, cases and positivity in Delhi are going down. Today, less than 5000 cases, 89 deaths and 7.24 positivity. Hope this trend continues. Delhiites and Delhi govt together will win over this third wave also. Pl continue to observe all precautions pic.twitter.com/q6rAP48lbm