अरुणाचल के युवक को जल्द रिहा करेगा चीन, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिए संकेत

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने बुधवार को बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मिराम टैरोन को जल्द ही भारत लाया जाएगा. चीन की सेना PLA ने इसकी पुष्टि की है और तारोन को सौंपने के लिए सही जगह और समय बाद में बताया जाएगा. रिजिजू ने कहा कि भारतीय सेना ने चीन के पीएलए के साथ गणतंत्र दिवस पर इस संबंध में हॉटलाइन पर बातचीत की. पीएलए ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और हमारे नागरिक को सौंपने का संकेत दिया और रिहाई की जगह का सुझाव दिया. वे जल्द ही तारीख और समय को साझा करेंगे. मामले में देरी के लिए उनकी ओर से खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया.

बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के सियुंगला के रहने वाले युवक के कथित तौर पर लापता होने के मामले पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए कहा है कि लापता युवक के मामले पर सरकार पहले दिन से निगाह बनाए हुए है. इसपर चीन की तरफ से जवाब आना बाकी है.



अरुणाचल प्रदेश के इस युवा का सुरक्षित वापस आना सबसे ज़रूरी है. किरेन रिजिजू ने अपने बयान में कहा था कि कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियुंगला क्षेत्र से, ज़िदो गांव का रहने वाला 19 साल का मिराम टैरोन लापता हो गया था. इसको लेकर कहा गया था कि चीन ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया है, क्योंकि लापता युवक चीनी सीमा के पास से गायब हुआ था. इसपर 19 जनवरी को भारतीय सेना ने चीन से संपर्क किया और अगर चीन ने इस युवक को गिरफ्तार किया है, तो उसे वापस भेजने के लिए कहा.

Chinese PLA has confirmed that young Indian from Arunachal Pradesh Shri Miram Taron will be repatriated to the Indian side. Will disclose the exact place & time later for smooth proceeding. Accordingly Indian Army has coordinated the necessary arrangements with the Chinese Side. https://t.co/8JCJQoGFUk