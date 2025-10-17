scorecardresearch
 

खिलौने वाली बंदूक लेकर घर में घुसे, बुजुर्ग महिला को को बाथरूम में बंदकर लूटे 5 लाख

दिल्ली के रंजीत नगर में बुजुर्ग महिला के घर डकैती मामले में पुलिस ने घरेलू सहायक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों ने खिलौना बंदूक से महिलाओं को बाथरूम में बंद कर 5 लाख रुपये लूटे. मुख्य आरोपी मोनू और अक्षय पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने सभी से पूछताछ शुरू की है.

बुजुर्ग महिला को को बाथरूम में बंदकर लूटे 5 लाख (Photo: Representational Image)
दिल्ली के रंजीत नगर में एक बुजुर्ग महिला के घर में हुई डकैती के सिलसिले में एक घरेलू सहायक समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. गिरफ्तार किए गए लोगों में दो कथित लुटेरे शामिल हैं - जिनकी पहचान बिजनौर निवासी मोनू उर्फ ​​विकास राठी और अक्षय के रूप में हुई है. इसके अलावा घरेलू सहायक का एक रिश्तेदार है, जिसकी पहचान कैलाश उर्फ ​​गंजू के रूप में हुई है.

अधिकारियों के अनुसार, कैलाश ने कथित तौर पर घरेलू सहायक से कहा था कि उसे पैसों की ज़रूरत है, जिसके बाद उन्होंने डकैती की योजना बनाई.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, '5 अक्टूबर को, घर की मालकिन, उनकी सहायक और एक अन्य महिला घर पर थीं, जब लुटेरे खुले दरवाजे का फायदा उठाकर घर में घुस गए. उन्होंने खिलौने वाली बंदूक का इस्तेमाल करके तीनों महिलाओं को बाथरूम में बंद कर दिया और 5 लाख रुपये लेकर फरार हो गए.' अधिकारी ने बताया कि मोनू और अक्षत हिस्ट्रीशीटर हैं और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास सहित कई मामले दर्ज हैं.

