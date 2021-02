Covaxin को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और डॉ. हर्षवर्धन के बीच लेटर वॉर

कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच लेटर वॉर चल रहा है. केंद्र सरकार ने कोरोना के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन पर रोक की छत्तीसगढ़ सरकार की मांग पर जवाब दिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर जवाब दिेए हैं. टीएस सिंह देव ने भारत बायोटेक की Covaxin को लेकर सवाल खड़े किए थे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपने पत्र में लिखा है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने प्रीक्लीनिकल और क्लीनिकल ट्रायल के बाद रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी है. इसके बाद ही वैक्सीन बनाई और दी जा रही है. ऐसी मंजूरी न सिर्फ भारत बायोटेक की कोवेक्सीन बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को भी दी गई. वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है.

असल में, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर भारत बायोटेक की वैक्सीन न. भेजने की बात कही थी. इसके जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अब पत्र लिखा है. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह पत्र तब लिखा है जब छत्तीसगढ़ सरकार ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के बारे में चिंता जाहिर करते हुए केंद्र को पत्र लिखा था.

