छत्तीसगढ़: गरियाबंद में नक्सलियों-सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, अब तक 10 नक्सली ढेर, फायरिंग जारी

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है. आज सुबह भी सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है. ऑपरेशन में गरियाबंद की E-30 यूनिट, STF, DRG और CRPF की कोबरा कमांडो टीम शामिल है.

देर रात से जारी इस मुठभेड़ में अभी भी रुक-रुक कर फायरिंग हो रही है. सुरक्षाबलों ने सुबह होते ही सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया है. इससे पहले गुरुवार को ही यहां स्पेशल टास्क फोर्स (STF), कोबरा कमांडो और जिला रिजर्व गार्ड (DRG) के संयुक्त ऑपरेशन में 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया था.

मारे गए नक्सलियों में एक करोड़ का इनामी और सेंट्रल कमेटी का सदस्य मनोज उर्फ ​​मॉडेम बालकृष्ण भी शामिल है. यह मुठभेड़ मैनपुर के भालुडिग्गी और मटाल के पहाड़ी इलाकों में हुई.

इस ऑपरेशन में उड़ीसा स्टेट कमेटी का सदस्य प्रमोद उर्फ ​​पांडु भी मारा गया है. अब तक, सुरक्षाबलों ने 10 हथियार भी बरामद किए हैं. मुठभेड़ के बाद सुबह होते ही सुरक्षाबलों का तलाशी अभियान और तेज कर दिया गया है.

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस मुठभेड़ में नक्सलियों की रीढ़ पर करारा प्रहार हुआ है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इस कामयाबी की सराहना की और कहा, "31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है."

