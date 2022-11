Video: 'सिंघम' निकला केज के बाहर, 2 महीने के सफेद शावक को देखने को जुटी भीड़

छत्तीसगढ़ में भिलाई जिले के मैत्री बाग चिड़ियाघर में दो महीने के सफेद बाघ के शावक को केज के बाहर छोड़ दिया गया है. शावक का नाम 'सिंघम' है. मंगलवार को सिंघम को उसकी मां रोमा के साथ मस्ती करते देखा गया. इस दौरान सिंघम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

दरअसल, दो महीने पहले शावक सिंघम को सफेद बाघिन रोमा ने जन्म दिया है. शावक को किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए चिड़ियाघर प्रबंधन ने दो माह तक सिंघम का विशेष ध्यान रखा.

एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सिंघम के पैदा होने के बाद अब चिड़ियाघर में सफेद बाघों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है. बता दें, छत्तीसगढ़ का यह चिड़ियाघर सफेद बाघों के लिए जाना जाता है. दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा निर्मित भारत और रूस की मित्रता के प्रतीक मैत्री बाग जू को सफेद बाघों की नर्सरी भी कहा जाता है.

