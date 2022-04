पटना में गंगा किनारे हाथों में किताब लेकर बैठे सैकड़ों छात्र, फोटो हुई वायरल

बिहार के बच्चे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? इसको लेकर एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. बिहार से आई है तस्वीर ना केवल हैरान करती है बल्कि प्रेरणादायक भी है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर यह तस्वीर पटना के गंगा घाट की है जहां पर काफी संख्या में छात्र और छात्राएं गंगा किनारे बैठकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते नजर आ रहे हैं. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर और ज्यादा वायरल तब हो गई जब मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका ने इसे 4 अप्रैल को अपने ट्विटर पेज पर साझा किया.

हर्ष गोयनका ने बिहार की इस तस्वीर को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, 'पटना, बिहार में बच्चे गंगा नदी के किनारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. यह आशा और सपनों की तस्वीर है.'

Kids in Patna, Bihar studying for competitive exams on the banks of river Ganges. It's a picture of hope and dreams.

via @ParagonWorli18 pic.twitter.com/4yLn6mmWD9