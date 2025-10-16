Diwali Weight Loss: दिवाली से पहले घटा सकते हैं 2 Kg वजन! सेलेब्रिटी फिटनेस कोच ने बताया

Diwali Weight Loss: दिवाली पर हर कोई एथनिक ड्रेस पहनते हैं और जिसमें हर कोई स्लिम दिखना चाहता है, आखिर सोशल मीडिया पर फोटोज जो डालनी होती हैं. हालांकि कुछ लोग अपने लिए ही फिट होना चाहते हैं ताकि वो दोस्तों की मंडली में फिट दिखें. इसके लिए कई लोग पहले से ही डाइट शुरू कर देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लोग अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं वो लोग 2 दिन में भी अपना कुछ वजन कम कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें ये वजन फैट नहीं बल्कि वॉटर वेट होगा. हालांकि आप यदि फिर से अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जाएंगे तो ये वापिस बढ़ जाएगा क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी वेट लॉस होता है. तो आइए वो तरीके भी जान लेते हैं.

2 दिन में कितना वेट लॉस हो सकता है?

सेलेब्रिटी फिटनेस कोच योगेश भटेजा ने बताया, 'वैसे तो साइंस के मुताबिक, हर हफ्ते आधा से एक किलो वजन कम करना ही सुरक्षित माना जाता है लेकिन यदि लोग किसी इवेंट के लिए या वॉटर वेट हटाने के लिए वजन कम करना चाहते हैं तो वो 2 दिन में करीब 1-2 किलो वजन कम कर सकते हैं लेकिन ये वजन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है.'

नमक और कार्बोहाइड्रेट का सेवन यदि कोई 2 दिन के लिए सीमत कर दें तो आपका शरीर वॉटर होल्ड नहीं करेगा और पफीनेस कम हो जाएगी और पेट भी फूला हुआ नजर नहीं आएगा.

चिकन, पनीर, अंडा, या सलाद जैसे हल्के और प्रोटीन-युक्त भोजन आपके पेट को भरा हुआ रखते हैं और ब्लोटिंग से बचाते हैं इसलिए लीन प्रोटीन और सब्जियां खाएं.

हाइड्रेशन से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. इसलिए कम से कम 10-12 गिलास पानी भी पिएं.

फेस्टिव सीजन में यदि आप जिम नहीं जा पाएं तो सुबह कार्डियो कर सकते हैं. इसके लिए 30–40 मिनट वॉक, रनिंग या स्क्वाट्स, प्लैंक्स जैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहे और बॉडी भी टोंड लगे.

शुगर, स्नैक्स और अल्कोहल जैसी चीजें शरीर में वॉटर होल्ड करती हैं और पफी लुक देती हैं. इससे बचें.

वेजिटेबल सूप या ग्रिल्ड फिश/टोफू जैसी चीजें डिनर में खाएं ताकि जल्दी पच जाए.

