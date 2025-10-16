Diwali Weight Loss: दिवाली से पहले घटा सकते हैं 2 Kg वजन! सेलेब्रिटी फिटनेस कोच ने बताया

Diwali Weight Loss: दिवाली पर हर कोई एथनिक ड्रेस पहनते हैं और जिसमें हर कोई स्लिम दिखना चाहता है, आखिर सोशल मीडिया पर फोटोज जो डालनी होती हैं. हालांकि कुछ लोग अपने लिए ही फिट होना चाहते हैं ताकि वो दोस्तों की मंडली में फिट दिखें. इसके लिए कई लोग पहले से ही डाइट शुरू कर देते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लोग अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं वो लोग 2 दिन में भी अपना कुछ वजन कम कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखें ये वजन फैट नहीं बल्कि वॉटर वेट होगा. हालांकि आप यदि फिर से अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जाएंगे तो ये वापिस बढ़ जाएगा क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी वेट लॉस होता है. तो आइए वो तरीके भी जान लेते हैं.
2 दिन में कितना वेट लॉस हो सकता है?
सेलेब्रिटी फिटनेस कोच योगेश भटेजा ने बताया, 'वैसे तो साइंस के मुताबिक, हर हफ्ते आधा से एक किलो वजन कम करना ही सुरक्षित माना जाता है लेकिन यदि लोग किसी इवेंट के लिए या वॉटर वेट हटाने के लिए वजन कम करना चाहते हैं तो वो 2 दिन में करीब 1-2 किलो वजन कम कर सकते हैं लेकिन ये वजन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है.'