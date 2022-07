आगरा में हुई सामूहिक आत्महत्या की घटना ने एक बार फिर सबको स्तब्ध कर दिया है. इस घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों ने सुसाइड कर लिया. अखबार में हर दिन आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं. ये सिलसिला कैसे भी रुके, इसकी चिंता में सैकड़ों जागरूक नागरिक, विशेषज्ञ, मनोचिकित्सक और नीति निर्माता समाधान जुटाने में लगे हैं. इसी क्रम में मध्यप्रदेश चिकित्सा प्रकोष्ठ कमेटी के सदस्य डॉ सत्यकांत त्रिवेदी अपने राज्य के लिए सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी पर काम कर रहे हैं. वो इसके लिए तकरीबन सात सालों से 'Say Yes To Life' अभ‍ियान भी चला रहे हैं.

क्यों जरूरी है सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी

डॉ त्रिवेदी कहते हैं कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए एक पॉलिसी की सख्त जरूरत है. साल 2017 में मैंने ट्विटर पर सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी पर कैंपेन चलाया. फिर इस पॉलिसी की डिमांड को लेकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री और चिकित्सा मंत्री से मिला. मैंने पीएमओ को भी लेटर लिखा कि मानसिक स्वास्थ्य को बच्चों के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए. वहां भी मेरा लेटर एप्रूव हुआ. धीरे धीरे इस मुद्दे से बहुत सारे मनोचिकित्सक जुड़े.

क्या कहते हैं आंकड़े

वो कहते हैं कि सुसाइड प्र‍िवेंशन पॉलिसी तैयार करने के लिए आर्थ‍िक, सामाजिक और राजनीतिज्ञ विशेषज्ञों के अलावा मनो चिकित्सा का बड़ा रोल होता है. डॉ त्रिवेदी कहते हैं कि एक शोध की मानें तो भारत में एक आत्महत्या की घटना होती है तो वहीं दूसरी आरे ऐसे 200 लोग होते हैं जो इसके बारे में सोच रहे होते हैं. वहीं 15 लोग इसका प्रयास कर चुके होते हैं. यानी सूचना सीधे सीधे उन्हें प्रेरित कर रही होती है.

साल 2015 के एक शोध में सामने आया था कि देश में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लगभग 30 मिलियन लोगों ने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचा, जबकि 2.5 मिलियन ने आत्महत्या का प्रयास किया. ये आंकड़े बहुत कम या लगभग समाप्त किए जा सकते हैं, अगर देश में ऐसी कोई सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बने जो समाज का ये नजरिया ही बदल दे.

क्या हों पॉलिसी के खास ब‍िंदु

- हाई रिस्क ग्रुप यानी वो छात्र जो बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षार्थी, काम की तलाश में दूसरे शहर गए युवा या किसानों का समय-समय पर मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण हो. इससे मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन आदि की पहचान पहले से हो सके. इससे उनके इलाज में सुविधा मिलेगी.

- परिवार का सपोर्ट सिस्टम मजबूत हो, जिससे लोग संवेदनशील बने. इससे अप्रिय घटना होने पर खराब मानसिक स्वास्थ्य में संबल प्रदान कर सकें

- समाजशास्त्री और धर्मगुरु इसकी रोकथाम में महती भूमिका निभा सकते हैं, उन्हें भी सपोर्ट ग्रुप में रखा जाए.

- स्कूली पाठ्यक्रम में शुरू से मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्याय जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, जीवन प्रबंधन,साइकोलॉजिकल फर्स्ट ऐड को शामिल किया जाना चाहिए.

- आत्महत्या संबंधी खबरों का महिमामंडन नहीं होना चाहिए, इसमें विक्ट‍िम के बारे में अत‍ि भावनात्मक प्रत‍िक्र‍िया देने से बचना चाहिए.

- घरों में खतरनाक हथियार ,कीटनाशक या ऐसे संसाधन रखने में विशेष सावधानी होनी चाहिए, अगर विशेष जरुरत न हो तो इससे बचना चाहिए.

- नशे की रोकथाम संबंधी कार्यक्रम, अधिक से अधिक काउन्सलिंग सेंटर, मानसिक रोग विशेषज्ञ की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु नीति निर्माताओं को ध्यान देना होगा.

- दूरस्थ स्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने हेतु टेली साइकाइट्री शुरू करना भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है.

- मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है, संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता लाने संबंधी मॉडल का अनुसरण करते हुए सेलिब्रिटी का भी सहयोग लिया जाना चाहिए_