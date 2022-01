Omicron wave: दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन को लेकर दिखा ये अच्छा संकेत, चिंता होगी कम

कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का सबसे पहला मामला 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था. 26 नवंबर को WHO ने इसे वैरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में डाल दिया था. इस वैरिएंट की वजह से दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की चौथी लहर आ गई थी लेकिन अब वहां से राहत भरी खबर आ रही है. WHO का कहना है कि छह सप्ताह के उछाल के बाद अब वहां के मामले तेजी से कम होने लगे हैं. यहां के ग्राफ में अब कोरोना का कर्व समतल दिखाई देने लगा है. WHO ने कहा कि ये महाद्वीप में अब तक की सबसे छोटी लहर है जो अपने ढलान पर है लेकिन ये कम अस्थिर नहीं थी.

WHO ने कही खास बात- अफ्रीका के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मत्शीदिसो मोएती ने कहा, 'शुरुआती संकेत बताते हैं कि अफ्रीका की चौथी लहर तेज और थोड़े समय की रही है लेकिन ये कम परेशानी वाली नहीं रही है. अभी भी अफ्रीका को इस महामारी के खिलाफ खड़े रहने की बहुत जरूरत है और इसके लिए COVID-19 वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है. हो सकता है कि अगली लहर इतनी आसान ना हो.'

अपने एक बयान में WHO ने कहा, 'छह सप्ताह के उछाल के बाद, अफ्रीका में ओमिक्रॉन का वजह से आई महामारी की चौथी लहर की कर्व चपटी हो रही है. ये महाद्वीप में अब तक के सबसे कम समय का पीक रहा है. जहां मामले अब 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं.' WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भले ही अब विश्व स्तर पर 9 अरब से अधिक वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं, लेकिन 90 देश अभी भी अपनी 40 प्रतिशत आबादी को वैक्सीन लगवाने के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं.

वैक्सीन है जरूरी- टेड्रोस ने कहा कि अफ्रीका की 85 प्रतिशत से अधिक आबादी को अभी तक वैक्सीन की एक डोज भी नहीं मिली है. उन्होंने, 'हम महामारी के तीव्र चरण को तब तक समाप्त नहीं कर सकते जब तक हम साथ में मिलकर इस अंतर को दूर करने का काम नहीं कर लेते.' COVID-19 के तेजी से बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि इसे कम आंकने की गलती की गई. टेड्रोस ने कहा, 'संक्रमण के तेजी से बढ़े मामलों के पीछे ओमिक्रॉन वैरिएंट है, जो लगभग सभी देशों में तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है.'

दक्षिण अफ्रीका में घट रहे मामले- 11 जनवरी तक, अफ्रीका में 10.2 मिलियन COVID-19 के मामले दर्ज किए गए हैं. यहां के साप्ताहिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई है. WHO के अनुसार महामारी की लहर के दौरान यहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़े थे लेकिन पिछले एक सप्ताह में संक्रमण दर में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के साप्ताहिक संक्रमण दर में 9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई. पूर्वी और मध्य अफ्रीका क्षेत्रों में मामलों में कमी आई है. हालांकि, उत्तर और पश्चिम अफ्रीका में मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी जा रही है. उत्तरी अफ्रीका में पिछले सप्ताह की तुलना में अभी 121 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

हालांकि, पूरे महाद्वीप में, पिछले सप्ताह की तुलना में मौतों में 64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. इनमें उन लोगों की संख्या थी जिन्हें इसका खतरा ज्यादा था. WHO ने कहा, 'फिर भी, चौथी लहर में हुई मौतें पिछली लहरों की तुलना में कम हैं. अस्पतालों में भी कम लोग भर्ती हो रहे हैं. WHO ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा, 'इस साल अफ्रीका के COVID-19 टीकाकरण अभियान को एक महत्वपूर्ण मोड़ देना चाहिए. यहां अभी भी काफी संख्या में लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है. हमें इन जानलेवा वैरिएंट्स को बनने से रोकना है और वैक्सीन ही एक ऐसा हथियार है जो इस महामारी को रोक सकता है.'