फैक्ट चेक: ट्रंप ने नहीं किया ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 8 फाइटर जेट खोने का दावा, ये वीडियो एडिटेड है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो इस वक्त बेहद वायरल है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि मई में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान ने आठ लड़ाकू विमान गंवाए थे. इस वीडियो को कई सोशल मीडिया यूजर्स ट्रंप के नए खुलासे की तरह पेश कर रहे हैं.

इस कथित वीडियो में ट्रंप कहते दिखते हैं, "मैंने सात युद्ध रुकवाए. परमाणु शक्ति से लैस देशों- भारत और पाकिस्तान का युद्ध इनमें से एक था. मैंने उनसे कहा कि अगर वो अमेरिका के साथ व्यापार जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें ये युद्ध बंद करना होगा. उन्होंने युद्ध बंद कर दिया पर उन्हें भारी नुकसान हुआ. खासतौर पर पाकिस्तान को क्योंकि उन्होंने आठ लड़ाकू विमान गंवाए जो दुखद है."

एक्स से लेकर फेसबुक तक इस वीडियो को हजारों लोग शेयर कर चुके हैं.

एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "डोनाल्ड ट्रंप ने आज खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर‌ में भारत ने पाकिस्तान के 8 लड़ाकू विमान मार गिराए ध्यान रहे, पाकिस्तान F-16‌ इस्तेमाल करता है, जिसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी अमेरिका के पास रहती है यानी विमान गिरने की जानकारी अमेरिका को तुरंत मिल जाती है अब सवाल यह है कि जो लोग ट्रंप के हर बयान पर पहले उछल पड़ते थे, वे अब वे कौवे खामोश क्यों हैं?"

पोस्ट का आर्काइव्ड वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो, ट्रंप के एक भाषण को एडिट करके बनाया गया है. ट्रंप ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि भारत ने पाकिस्तान के आठ लड़ाकू विमान गिरा दिए.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर ये साफ नजर आता है कि इसमें ट्रंप के होठों का मूवमेंट उनकी आवाज से मेल नहीं खा रहा. इसमें ट्रंप की आवाज भी उनकी असली आवाज से अलग है. इन दोनों बातों से ही अंदाजा हो जाता है कि वीडियो से छेड़छाड़ की गई है.

कीवर्ड्स की मदद से सर्च करने पर हमें ट्रंप का वो भाषण मिल गया जिसमें से 16 सेकेंड की वायरल क्लिप ली गई है. इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा तकरीबन 17:54 पर देखा जा सकता है. इसमें ट्रंप कहते हैं, "मैंने उन दोनों को (भारत और पाकिस्तान को) बुलाया और इस मामले में मैंने व्यापार का इस्तेमाल किया. मैंने उनसे कहा कि मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूंगा. आप दोनों बड़ी परमाणु शाक्तियों से लैस देश हैं. उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. मैंने कहा कि हां मैं कर सकता हूं. आप यह भयावह युद्ध लड़ रहे हैं जिसके बारे में मैंने सुना है. आप जानते हैं, उन्होंने सात लड़ाकू विमान धराशाई कर दिए थे. सात लड़ाकू विमान. और मैंने ये युद्ध रुकवाया. युद्ध शुरू हो रहा था और तनाव अपने चरम पर था. और मैंने कहा कि अगर आप इसे जारी रखेंगे तो व्यापार बंद हो जाएगा. और मैंने इस भयानक चीज को रोक दिया. वो (युद्ध) चार दिनों तक चला. वो सिर्फ शुरुआत थी और हमने इसे रोका. ये गजब की बात थी."

यानी, ट्रंप ने वीडियो में सात लड़ाकू विमान गिराए जाने की बात तो कही, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि इन्हें भारत ने गिराया या पाकिस्तान ने. ट्रंप के भाषण के पूरे वीडियो में वो कहीं भी ऐसा कहते नहीं दिखते कि पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए युद्ध में आठ लड़ाकू विमान गंवा दिए थे.

वायरल वीडियो के बारे में कई खबरें भी छपी हैं. कहीं भी ट्रंप के हवाले से पाकिस्तान के आठ लड़ाकू विमान गिराए जाने की बात नहीं लिखी है. जाहिर है, अगर उन्होंने वाकई ऐसा कुछ कहा होता तो इसे लेकर हर जगह चर्चा होती लेकिन हमें ऐसी कोई खबर नहीं मिली.

हमने 'undetectable.ai' नाम के एक टूल से वायरल वीडियो में इस्तेमाल हुए ऑडियो की जांच की तो पता लगा कि ये एआई जेनरेटेड है.

गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त में भी ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान छह या सात लड़ाकू विमान गिराए जाने की बात कही थी. वहीं जुलाई में उन्होंने कहा था कि इस संघर्ष में चार या पांच लड़ाकू विमान गिराए गए. एक बार भी उन्होंने इस बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि ये विमान किस देश के थे.

इस तरह हमारी पड़ताल से ये बात साबित हो जाती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण का एक वीडियो एडिट करके शेयर किया जा रहा है.

---- समाप्त ----